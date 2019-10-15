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Darbe vurdukça kuduruyorlar! Teröristlerin kalleş planı ortaya çıktı

Terör örgütü YPG/PKK'ya Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'nın vurduğu ağır darbeler sonrası türlü türlü oyunlara girmeye başladı. ABD ve Batı'yı etkilemek isteyen teröristler, TSK envanterindekilere benzer nitelikte silahlarla sivillere saldırı düzenledi.

15 Ekim 2019 Salı 14:34
Darbe vurdukça kuduruyorlar! Teröristlerin kalleş planı ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı belirlendi. Barış Pınarı Harekatı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin, böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Teröristler kıskaca alındı

Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Rasulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi. Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Teröristlerin hain planı

Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan, "terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği" bilgisi de teslim olan teröristlerin ifadelerinde yer aldı. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. TSK envanterindeki silahların benzerlerini kullanarak sivillere saldıran teröristler algı yaratmak için hain bir plan düzenliyor.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:34
  1. Ordu
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