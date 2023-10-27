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Yerel Darbe üstüne darbe! Bir suç örgütü daha çökertildi
Yerel

Darbe üstüne darbe! Bir suç örgütü daha çökertildi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 13:29:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında “Zaza Doğan” organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandığını belirterek operasyonlar devam edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında “Zaza Doğan” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı işyerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile 8 adet tabanca ve 1 kg uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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