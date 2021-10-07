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Dünya Darbe sonrası başbakanlığa o isim getirildi
Dünya

Darbe sonrası başbakanlığa o isim getirildi

Gine'de 5 Eylül'de yapılan darbe sonrası başbakanlık görevine 68 yaşındaki Mohamed Beavogui getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 00:34:00 -
Darbe sonrası başbakanlığa o isim getirildi

Gine devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı olarak yemin eden Mamady Doumbouya'nın başbakan olarak Beavogui'yi atadığı duyuruldu.

Diplomat olan Beavogui, daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcılığı ve BM Tarım ve Gıda Örgütü de dahil birçok uluslararası görevde yer aldı.

Ülkede darbe sonrası cumhurbaşkanı ve başbakanın da belirlenmesiyle hükümetin yakın zamanda kurulacağı tahmin ediliyor.

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri komutanı Doumbouya, 5 Eylül'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti. 



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