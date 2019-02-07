Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah teklif: Siz de tanıyın!
Venezuela'da halk tarafından seçilen Devlet Başkanı Maduro'ya darbe girişiminde bulunan ABD, Türkiye'yi "geçici devlet başkanı" ilan edilen Juan Guaido'yu tanımaya davet etti.07 Şubat 2019 Perşembe 16:10
Küresel haydut olarak tanımlanan Amerika Birleşik Devletleri'nde üst düzey bir yetkili Türkiye'ye küstah bir teklifte bulundu.
ABD'li yetkili, Türkiye'yi kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu tanımaya davet etti.
Ne olmuştu
Venezuela'da meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe yapmaya çalışan ABD, ülkedeki kuklası Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" tanıdığını duyurmuştu.
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