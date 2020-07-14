Darbe girişiminin 4'üncü yılında Almanya, FETÖ için güvenli liman olmayı sürdürüyor

BERLİN (AA) - Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen, darbe girişiminin 4'üncü yılında Almanya, suçlu ve kaçak FETÖ mensupları için güvenli liman olmaya devam ediyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok örgüt mensubu Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere farklı ülkelerine kaçtı.

Bu noktada FETÖ'nün yurt dışı örgütlenmesiyle mücadele, son dört yıldır Türkiye'nin dış politikasının ve Almanya ile ilişkilerinin öncelikli gündem maddelerinden biri oldu.

Türk makamları FETÖ yapılarının Alman Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından takip altında tutulmasının ve bunlara karşı önlemler alınmasının Almanya'nın çıkarına olacağını ifade etmelerine karşın Almanya'nın bunun tam tersi tutum içerisinde olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Ülkede eğitim, kültür, bilim ve dinler arası diyalog kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ mensuplarının bu alanlarda Alman makamlarından destek gördüğü de biliniyor.

Almanya'nın firari FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmesi, bu ülkenin Türkiye ile mevcut dostluk ve müttefiklik ilişkisiyle bağdaşmıyor.

FETÖ mensupları Almanya'ya vardıklarında örgüt üyeleri tarafından korunurken, oturum ve iltica talepleri konularında destek alabiliyor.



Ayrıca FETÖ’nün finans, medya, yargı ve asker sorumluları Almanya’da rahatlıkla örgütün faaliyetlerini yönlendirmeye devam edebiliyor.



15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra diplomatik veya hizmet pasaportu taşıyan yaklaşık 1200 kişi Almanya'ya iltica talebinde bulundu.



- "İade talepleri yanıtsız kalıyor"

AB üyesi ülkeler içerisinde en fazla iade talebi Almanya'ya yapıldı. 77 kişinin Almanya'dan iadesi istendi.



Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, yine bu ülkede olduğu ileri sürülen örgütün sözde TSK imamı, darbe girişiminin "sır kutusu" Adil Öksüz'ün de iadesine ilişkin talepte bulundu.



Ancak bu iade talepleri Alman makamları tarafından yanıtsız bırakılıyor.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan, iadesi istenen FETÖ firarisi eski savcılar, askerler ve diplomatlar bu ülkede rahatça yaşıyor.

İadesi istenen İlhami Polat'ın da içinde bulunduğu onlarca örgüt mensubu eski subay ve 200'den fazla eski diplomatın Almanya'da rahat yaşam sürmeleri zaman zaman medyaya yansıyor.

- "Adil Öksüz korunuyor"

Almanya'da olduğu belirtilen bir başka FETÖ mensubu ise 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz. Geçen yıl basında Öksüz'ün Berlin'de yaşadığına ilişkin haberler çıktı.



Yeri tespit edilen Öksüz'ün Berlin'deki eyalet güvenlik birimi memurları tarafından güvenli bir yere götürüldüğü iddia edildi.



Bu gelişme üzerine Öksüz hakkında Türkiye tarafından Almanya'ya nota verildi ve Alman makamları Öksüz hakkında arama kararı çıkarttı.



Bu yıl ise Öksüz'ün yine Almanya'da ABD ordusu ve NATO tarafından kullanılan bir kışlada kaldığı öne sürüldü.



- "House of One projesi"

Almanya'da FETÖ'nün çok önem verdiği projelerden birisi olan ve federal ile eyalet hükümetleri tarafından maddi olarak desteklenen House of One (Bir ev) adlı projeyle Hristiyanlara ait kilise, Musevilere ait sinagog ve Müslümanlara ait bir caminin tek çatı altında inşa edilmesi öngörülüyor.

Projede bugüne kadar Müslümanların "Forum Diyalog" adıyla FETÖ'cüler tarafından temsil edilmesi, Almanya'da yaşayan Müslüman toplumunun tepkisini çekiyor.

Türkiye'nin geçen yıl FETÖ'nün çıkarılması durumunda projeye destek verebileceğini iletmesine rağmen bu konuda bir adım atılmaması Alman makamlarının FETÖ'ye bakışını göstermesi açısından örnek teşkil ediyor.

- "FETÖ mensupları tedbirli davranıyor"

FETÖ'nün Almanya'da 20'den fazla ilköğretim ve lise dengi okulları bulunuyor. Bu okullarda FETÖ'ye mensup kişilerin çocukları eğitim almaya devam ediyor.

Almanya'daki FETÖ mensupları tedbirli bir yaşam sürüyor. Darbe girişiminden önce günlük hayatta tüm Türk iş yerlerinden alışveriş yapan FETÖ mensupları özellikle darbe girişiminden sonra sadece kendi mensuplarının işlettiği ya da güvenli buldukları yerlerden alışveriş yapıyor. FETÖ mensuplarına ait işletmeler ve şirketlerin isimlerinin darbe girişimi sonrasında değiştirilmesi dikkati çekiyor.

Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden firar eden FETÖ mensuplarının iltica başvurusu için en çok tercih ettiği Avrupa ülkelerinin başında Almanya geliyor.

Güvenlik kaynaklarına göre firari FETÖ mensupları Avrupa çapında belirlenen özel evlerde dönüşümlü ikamet ediyor ve güvenlik için sık sık yer değiştiriyor.

Darbe girişiminden sonra Almanya'da ekonomik zorluğa düşen FETÖ'nün son zamanlarda Alman makamlarının da desteğiyle tekrar toparlandığı belirtiliyor.

- "Can Dündar Berlin'de rahatça yaşıyor"

Türkiye'yi karalama kampanyalarında örgütle iş birliği yapan Can Dündar da Almanya'da firari durumda.

Dündar bu ülkeye gelmesinin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve diğer üst düzey siyasetçiler tarafından kabul gördü.

Hatta Alman makamları seyahat edebilmesi amacıyla Dündar'a özel bir pasaport dahi çıkarttı.

Yine daha önce Türkiye'de FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan pek çok isim Almanya'nın farklı kentlerinde yaşıyor. Sosyal medyayı kullanan FETÖ'cüler Türkiye aleyhinde propagandaya devam ediyor.

FETÖ mensupları bazı uluslararası toplantıları fırsat bilip bu tür etkinliklerin yapıldığı binaların önünde Türkiye karşıtı gösteriler düzenliyor.



























