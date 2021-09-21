Darbe girişimi engellendi ve darbeciler gözaltına alındı!
Ülkenin resmi haber ajansı, askeri darbe girişiminin engellendiğini ve darbecilerin gözaltına alındığını duyurdu.
Sudan, bu sabah erken saatlerde darbe girişimine sahne oldu. Başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğu belirtildi.
Sudan Hükümeti darbe girişiminin püskürtüldüğünü ve gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, halka, ülkeyi koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.
Sudan resmi haber ajansı, askeri darbe girişiminin ordu ve emniyet güçleri tarafından engellendiğini, darbecilerin gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.