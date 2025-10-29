Daralan pazarın tek kazananı! 39.2 milyar TL ciroyla yıla damga vurdu

Türkiye’nin tarım mekanizasyonundaki öncü firması TürkTraktör, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk dokuz ayında 21 bin 244 adet traktörü banttan indirerek Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 62’sini, ihracatın ise yüzde 73’ünü karşıladı.

Açıklanan finansal verilere göre TürkTraktör’ün net kârı 917 milyon TL, toplam cirosu 39 milyar 220 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

Yılın aynı döneminde 12 bin 568 adet traktör yurt içinde, 8 bin 164 adet ise yurt dışı pazarlara satıldı. Buna karşın, Türkiye traktör pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 daralarak 30 bin 92 adet seviyesinde kaldı. Eylül sonu itibarıyla New Holland ve Case IH markalarıyla yüzde 41,1 pazar payına ulaşan TürkTraktör, üst üste 18 yıldır pazar liderliğini koruyor.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Sektördeki zorlu koşullar ve yüzde 36’lık pazar daralmasına rağmen liderliğimizi istikrarlı biçimde sürdürüyoruz. New Holland ve Case IH markalarımızla Türkiye’deki üretimin yüzde 62’sini, ihracatın yüzde 73’ünü karşılamak bizim için büyük bir gurur. Yıl sonuna yaklaşırken, elde edilen bu güçlü sonuçlarda emeği geçen TürkTraktör ailesine, çiftçilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”