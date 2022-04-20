Dar gelen ayakkabı nasıl genişletilir? Sıkan ayakkabı için evde pratik çözümler
Yeni alınan ayakkabılarda, ayakkabı genişletme sorunu her zaman görünebilir. Yeni ayakkabı nasıl genişletir? İşte dar ayakkabılarınızı genişletmek için etkili yöntemler..
Ayakların ne kadar rahat ederse tüm vücudun için konforu yakalaman da o kadar mümkün! Yani, rahatsız ve sana dar gelen, ayaklarını sıkan veya arkasına, ucuna değen yanlış seçilmiş ayakkabılar günün büyük bölümünü senin için oldukça zorlayıcı bir deneyime dönüştürebilir; hareket ederken sana acı verebilir ve hatta ayaklarında yaralar oluşabilir.
Peki, dar gelen ayakkabı nasıl genişletilir?
Evinden hiç dışarı çıkmana bile gerek kalmadan birkaç basit yöntemle dar gelen ayakkabılarını hayata döndürerek ayakların için uygun ölçülerde genişlemesini sağlayabilirsiniz.
Ayakkabı kalıpları
Ayağınızla aynı numarada bir ayakkabı kalıbı alın ve küçük gelen ayakkabılarınızın içine koyun. Fakat işe yaraması için birkaç gün beklemeniz gerekmekte.
Ayakkabılarınızı dondurun
Ayakkabılarınızı ağzını sıkıca kapattığınız su dolu torbalarla doldurun. Ayakkabılarınızı, su dolu torbalar tamamen donana dek buzlukta bekletin. Kısa bir süre çözülmeleri için bekleyin ve sonra buz torbalarını alın. Ayakkabınızın yapıldığı malzemenin, öncekine kıyasla biraz daha esnemiş olduğunu göreceksiniz.
Bir de ısıtmayı deneyin
Öncelikle, bir çift kalın çorapla birlikte ayakkabılarınızı giyin. Ayakkabılarınızı bir yandan saç kurutma makinesi ile iki dakika boyunca ısıtırken, diğer yandan dar bölgeleri gevşetmek adına parmaklarınızı esnetin. Deri soğuyana dek çorapları ve ayakkabıları çıkarmayın. Ayakkabılarınızı çorap olmadan deneyin ve eğer gerekiyorsa uygulamayı tekrarlayın.
Spreyle genişletme
Ayakkabı satan mağazalarda bulabileceğiniz esnetici spreyleri şişenin arkasındaki talimatlara göre kullanabilirsiniz.
Gazete kağıtları
Dar gelen ayakkabınızın içini sirkeyle ıslattığınız gazete kâğıdı ile iyice doldurun. Bir gece bu şekilde bekletiniz. Sabah giydiğinizde ayakkabın genişlediğini hissedeceksiniz.
Patatesler
1-2 adet patatesin kabuklarını soyun, eğer ayakkabının uçları canınızı acıtıyorsa patatesleri itebildiğiniz kadar ayakuçlarına itin. Patatesleri ayakkabınızın içinde gece boyunca bekletin.