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Dany'den Galatasaray - Fenerbahçe derbileri hakkında ilginç yorum

Akhisar'da futbol kariyerini devam eden Kamerunlu savunmacı Dany Nounkeu, Fransa'da katıldığı televizyon programında Galatasaray - Fenerbahçe derbileri ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu.

25 Kasım 2018 Pazar 10:40
Dany'den Galatasaray - Fenerbahçe derbileri hakkında ilginç yorum

Süper Lig takımlarından Akhisarspor'da forma giyen Kamerunlu savunma oyuncusu Dany Nounkeu, Fransız RMC Sport kanalında yayınlanan "Le Vestiaire" programına konuk oldu. Kariyerinde daha önce Gaziantepspor, Bursaspor ve Karabükspor'un yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giyen 32 defans oyuncusu programda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacının özellikle Galatasaray - Fenerbahçe rekabetiyle ilgili aktardığı bir anekdotsa uzun yıllar konuşulacak cinstendi.

İşte Dany'nin açıklamaları:

"Türkiye'de insanlar futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Türklerdeki futbol tutkusunu başka hiçbir yerde gördüm. Bir defasında çok yakın bir Türk arkadaşım bana 'Eğer oğlum bana Fenerbahçe derse onu evlatlıktan reddederim.' demişti. "Ona şaşkın bir şekilde baktım ve 'Ciddi misin?' dedim. O da 'Evet' dedi. Yani adam resmen Galatasaray için yaşıyor. Böylesine bir tutku tek kelimeyle muazzam. Fenerbahçe'nin düşmanı daha çok Galatasaray'dır. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok büyük kulüpler olduğu doğru. 

"Futbol sevgisi delilik boyutunda"

Ancak en büyük derbi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan maçlardır. Türkiye'deki futbol sevgisi delilik boyutunda. Galatasaray'daki ilk maçımda tüylerim diken diken olmuştu. Stada bir gittiğimde bir baktım ki her yer sarı-kırmızı. Kendi kendime 'Bu ne?' dedim. Fenerbahçe maçları, kesinlikle kaybedilmemesi gereken maçlar olarak görülür. Paris Saint Germain-Marsilya maçlarının daha çılgın hâlini düşünün. O hafta derbi varsa gittiğiniz her yerde bunun izlerini görürsünüz ve size 'Yarın maç var, hazır mısın?' diye sorarlar. Taraftarlar bile üzerinizde büyük baskı oluşturur." (Fanatik)       

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 10:40
  1. Karabük
  2. Gaziantep
  3. Bursa
  4. Dany Nounkeu
  5. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
  6. Akhisar Belediyespor

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