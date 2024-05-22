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Gündem Danıştay’dan emsal terör suçu kararı: “Kamu görevine geri dönemezler”
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Danıştay’dan emsal terör suçu kararı: “Kamu görevine geri dönemezler”

Yeniakit Publisher
2024-05-22 08:25:00 -
Danıştay’dan emsal terör suçu kararı: "Kamu görevine geri dönemezler"

Danıştay 5. Dairesi, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi yapılarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilen bir kamu görevlisinin FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakı sebebiyle kamu görevine dönemeyeceğine karar verdi.

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi yapılarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen bir kamu görevlisi, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.

KOMİSYON BAŞVURUYU REDDETTİ

Komisyon, başvurunun reddine karar verdi. Göreve iade talebiyle İdare Mahkemesi'ne ve sonrasında istinaf mahkemesine yapılan başvurusu da reddedilen davacı, istinaf mahkemesinin kararını temyiz etti.

HAGB KARARI VERİLMESİ KİŞİNİN ALEYHİNE VEYA LEHİNE SONUÇ DOĞURMAZ

Temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay 5. Dairesi, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yapılan yargılama neticesinde hapis cezasıyla cezalandırılan ve etkin pişmanlıktan faydalanan davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının lehine veya aleyhine bir sonuç doğurmayacağını vurguladı.

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