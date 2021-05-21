Danıştay’a koştular... Mor Çatı’nın fesat sözleşmesi acısı dinmedi

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Sözde aileyi koruyan ancak Türk aile yapısını bozmayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi toplumda sevinçle karşılanırken, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile fesat sözleşmesinin feshinin iptal edilmesi için Danıştay'a başvurdu.

Çekilme kararının iptali için Danıştay'a gittiler

Konuya dair Mor Çatı’dan yapılan açıklamada, "Kadınların şiddetten uzaklaşma haklarını koruyan uluslararası bir sözleşmeden çekilme kararının anayasaya aykırı olması bir yana, devlet bu kararla kadınları şiddete karşı koruma, şiddeti önleme ve failleri cezalandırma sorumluluğunu reddetmiş oldu. Şiddetin önlenmesi amacına yönelik bir Sözleşmenin feshedilmesi, Türkiye’de yüzbinlerce kadının şiddete karşı başvurabileceği temel düzenlemelerin ve mekanizmaların ortadan kaldırılmasıdır. 20 Mayıs 2021’de Danıştay’da dava açarak çekilme kararının yürütmesinin durdurulması ile Sözleşme’nin 1 Temmuz tarihinde Türkiye’de yürürlükten kaldırılması tehdidinin durdurulmasını ve çekilme kararının iptalini talep ettik" ifadeleri kullanıldı.