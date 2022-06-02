  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş getirildi
Yerel

Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş getirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler kararı Resmi Gazete yayınlandı. Karara göre Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 05:05:00 -
Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler hakkında karara göre, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay