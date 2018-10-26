Danıştay işte bu kafaya emanet

NECMİ GÜLER-İSTANBUL

Beş yıl sonra andımız provokasyonuna imza atan Danıştay üyelerinden Yücel Bulmuş’un tartışmalı kararları dikkat çekiyor.

Şovenist ifadelerin yer aldığı ‘Andımız’a sahip çıkan Bulmuş’un; Osmanlı’nın en önemli Şeyhülislamlarından Ebussuud Efendi’nin isminin bir sokağa verilmesini “ayrımcılık” gerekçesiyle “hukuka aykırı olduğu”nu iddia ettiği ortaya çıktı. Darbe dönemlerini andıran ideolojik dayatmaları savunan Danıştay üyesinin başörtülü eğitime de şiddetle karşı çıktığı belirlendi.

80 yıldır öğrencilere her sabah okullarına girmeden önce ‘zorla’ okutulan ve AK Parti’nin demokratikleşme hamleleri ile 2013 yılının Ekim ayında kaldırılan ‘andımız’ dayatması yeniden gündeme geldi. Danıştay 8. Dairesi’nin “Öğrenci Andı” ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı, kamuoyunda büyük tepki gördü. Ezanı Arapça’dan Türkçe’ye çeviren isim olarak bilinen, İstiklal Mahkemelerinde alimleri idam sehpasına götüren ırkçı Reşit Galip’in ayrımcı kaleminden dökülen ‘Öğrenci Andı’nın yeniden okulllarda okutulmasını isteyen Danıştay üyelerinden Yücel Bulmuş, eski Türkiye’yi temsil eden kararlara imza atmış.

‘Öğrenci Andı’nın ayrımcılık olmadığını savunan Yücel Bulmuş, Danıştay’ın Ebussuud kararına tek karşı oy vererek; mahalle, sokak ve cadde gibi benzeri yerlerin isimlerinin ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabileceği yönünde görüş bildirdiği tespit edildi. “Hoca Çelebi” olarak bilinen Ebussuud Efendi’nin isminin bir sokağa verilmesine karşı çıkan Bulmuş’un, ırkçılık vurgusu ile ayrımcılık tohumlarını zihinlere işleyen sözde öğrenci andının ayrımcılık olmadığını iddia etmesi karanlık zihniyetini açığa çıkardı.

Bulmuş: saç ve boynu kapat laikliğe aykırı

Kemalist ideolojiyi kendisine rehber edinen Danıştay Üyesi Yücel Bulmuş’un aynı zamanda ‘başörtüsü karşıtı’ olduğu gözler önüne serildi.

28 Şubat sürecinde Gazi Üniversitesi’nde Diş Hekimliği okuyan başörtülü bir kız öğrencinin sınava alınmamasına ilişkin açılan davada örtülü öğrenci lehine verilen karara tetkik hakimliği görevinde iken karşı çıkan Bulmuş’un, “başörtülü öğrenci lehine verilen kararın bozulmasını istemesi” dikkat çekti.

Yücel Bulmuş’un 27 Aralık 2001 yılındaki tetkik hakimi olduğu skandal kararda, “Dini inanç gereği saç ve boynun türbanla kapatılması Anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğu ve türbanla öğretime devam edilemeyeceği tartışmasız bulunduğundan, Anayasadaki üst hukuk kuralına uygun bir düzenlemeye gidilmediği…” şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edildi.