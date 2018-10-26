0553 313 94 23

Danıştay işte bu kafaya emanet

Danıştay’ın 2013’te kaldırılan öğrenci andı ile ilgili kararı tam 5 yıl sonra açıklamasının ardından gözler bu manidar kararı veren üyelere çevrildi. Ant ile ilgili yönetmelik hükmünü iptal eden kararın altında imzası bulunan Danıştay üyelerinden Yücel Bulmuş’un geçmişte, Osmanlı yadigarı manevi değerlerimiz ve başörtülüler hakkında skandal kararlar verdiği ortaya çıktı.

26 Ekim 2018 Cuma 11:54
Danıştay işte bu kafaya emanet

NECMİ GÜLER-İSTANBUL

Beş yıl sonra andımız provokasyonuna imza atan Danıştay üyelerinden Yücel Bulmuş’un tartışmalı kararları dikkat çekiyor.

Şovenist ifadelerin yer aldığı ‘Andımız’a sahip çıkan Bulmuş’un; Osmanlı’nın en önemli Şeyhülislamlarından Ebussuud Efendi’nin isminin bir sokağa verilmesini “ayrımcılık” gerekçesiyle “hukuka aykırı olduğu”nu iddia ettiği ortaya çıktı. Darbe dönemlerini andıran ideolojik dayatmaları savunan Danıştay üyesinin başörtülü eğitime de şiddetle karşı çıktığı belirlendi.

80 yıldır öğrencilere her sabah okullarına girmeden önce ‘zorla’ okutulan ve AK Parti’nin demokratikleşme hamleleri ile 2013 yılının Ekim ayında kaldırılan ‘andımız’ dayatması yeniden gündeme geldi. Danıştay 8. Dairesi’nin “Öğrenci Andı” ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı, kamuoyunda büyük tepki gördü. Ezanı Arapça’dan Türkçe’ye çeviren isim olarak bilinen, İstiklal Mahkemelerinde alimleri idam sehpasına götüren ırkçı Reşit Galip’in ayrımcı kaleminden dökülen ‘Öğrenci Andı’nın yeniden okulllarda okutulmasını isteyen Danıştay üyelerinden Yücel Bulmuş, eski Türkiye’yi temsil eden kararlara imza atmış.

Öğrenci Andı’nın ayrımcılık olmadığını savunan Yücel Bulmuş, Danıştay’ın Ebussuud kararına tek karşı oy vererek; mahalle, sokak ve cadde gibi benzeri yerlerin isimlerinin ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabileceği yönünde görüş bildirdiği tespit edildi. “Hoca Çelebi” olarak bilinen Ebussuud Efendi’nin isminin bir sokağa verilmesine karşı çıkan Bulmuş’un, ırkçılık vurgusu ile ayrımcılık tohumlarını zihinlere işleyen sözde öğrenci andının ayrımcılık olmadığını iddia etmesi karanlık zihniyetini açığa çıkardı.

Bulmuş: saç ve boynu kapat laikliğe aykırı

Kemalist ideolojiyi kendisine rehber edinen Danıştay Üyesi Yücel Bulmuş’un aynı zamanda ‘başörtüsü karşıtı’ olduğu gözler önüne serildi.

28 Şubat sürecinde Gazi Üniversitesi’nde Diş Hekimliği okuyan başörtülü bir kız öğrencinin sınava alınmamasına ilişkin açılan davada örtülü öğrenci lehine verilen karara tetkik hakimliği görevinde iken karşı çıkan Bulmuş’un, “başörtülü öğrenci lehine verilen kararın bozulmasını istemesi” dikkat çekti.

Yücel Bulmuş’un 27 Aralık 2001 yılındaki tetkik hakimi olduğu skandal kararda, “Dini inanç gereği saç ve boynun türbanla kapatılması Anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğu ve türbanla öğretime devam edilemeyeceği tartışmasız bulunduğundan, Anayasadaki üst hukuk kuralına uygun bir düzenlemeye gidilmediği…” şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:54
  1. Yücel Bulmuş
  2. Danıştay
  3. Ebussuud Efendi
  4. Gazi Üniversitesi
  5. 28 Şubat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stromsgodset- Valerenga maçı ne zaman saat kaçta?
    1. Stromsgodset- Valerenga maçı ne zaman..
    2. Çavuşoğlu: AB'nin biraz daha kararlı..
    3. FETÖ şüphelisi 5 rütbeli asker..
    4. Danıştay işte bu kafaya emanet
    5. Erdoğan gündeme getirmişti! Amcasından..
    6. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    7. Sivaslı muhtar fark etti!.. Öldürüp..
    8. İçişleri Bakanı duyurdu: Bir yılda 218..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı..
    10. Edepsizlik diz boyu, cinsellik ön..
    11. En çok kaçak yapı CHP'nin kalesi..
    12. 20 bin öğretmen branş ataması ne zaman..
    13. "CHP ve HDP anlaştı! İşte İstanbul..
    14. Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin..
    15. Kartal 'beyaz sayfa' açamıyor!
    16. CHP'nin adayı HDP sever çıktı!
    17. Fenerbahçe'yi 2 golle yıkan Bakkali..
    18. Mike Pompeo'dan Irak'ın yeni Başbakanı..
    19. Google’ın geliri yeni rekor kırdı
    20. Donald Trump'a Çin'den alaycı yanıt!
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!