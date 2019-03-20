0553 313 94 23

Danıştay cinayetine silah verenin avukatı CHP’de

Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan’a silah verdiği iddia edilen kişinin avukatlığını üstlenen Mehmet Taşdelen’in, CHP’nin Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı olduğu bildirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:39
Danıştay cinayetine silah verenin avukatı CHP’de

 Haber Merkezi 

Müslümanları zan altında bırakma operasyonlarının en bilineni olan Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan’a silah verdiği iddia edilen kişinin avukatlığını üstlenen Mehmet Taşdelen’in, CHP’nin Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı olduğu bildirildi.

CHP’de birleştiler!

AK Parti hükümetini tökezletmek adına her grupla iş tutan CHP’nin adaylarının geçmişleri şaşırtmaya devam ediyor. CHP listelerinden seçimlerde aday gösterilen birçok ismin yakın tarihimizde gerçekleşen şaibeli olaylarda isminin geçmesi dikkat çekiyor. CHP’nin Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı olarak gösterdiği isimlerden Avukat Mehmet Taşdelen de bu isimler arasında yer alıyor. Taşdelen; Danıştay’da bir hakimin ölümü ile sonuçlanan saldırıda kullanılan silahı, Alparslan Arslan’a verdiği iddia edilen Aykut Metin Şükre’nin avukatlığını üstlenmişti. CHP’nin bir yandan Danıştay cinayeti üzerinden rant devşirirken, bir yandan da o olayda silahı temin edenin avukatını meclis üyesi olarak aday göstermesi şaşkınlığa sebep oldu.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:39
  1. Danıştay saldırısı
  2. Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan
  3. Alpaslan Arslan
  4. Mehmet Taşdelen
  5. CHP’nin Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı
  6. AK Parti hükümeti
  7. CHP
  8. Avukat Mehmet Taşdelen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak
    1. 20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak
    2. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    3. Balık pazarında dev yayın balığı
    4. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    5. Zeybekci’den seçilmesi halinde suya..
    6. Hisarcık’ta IPARD II 5. Başvuru Çağrı..
    7. En uygun uçak bileti pazar günü..
    8. Konak’taki yenilenen parklarda çocuk..
    9. "Deprem nedeniyle 10 evde hasar var"
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu..
    11. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    12. Serhat Oğuz’dan genç girişimcilere..
    13. Başkan Öztürk, genç çiftlerin..
    14. Fikret Yeni’den çocuklar, yaşlılar ve..
    15. Eskigediz Belediyesi bez çanta dağıtımı
    16. AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması
    17. AB Komisyonu Başkanı Juncker: "Bu..
    18. Down sendromlulara ücretsiz checkup
    19. Down Sendromlu çocuklar başkan..
    20. Ekuban Trabzonspor’da yeniden doğdu
    21. Keçiören Belediye Başkanı Ak spor..
    22. Yeni Renault Clio Cenevre’de en iyi..
    23. Denizli Valisi Karahan: “Şu ana kadar..
    24. 3 yıllık evli genç kadın canına kıydı
    25. 32 NET Çağrı Merkezi Aydın lokasyonu..
    26. Dijital oyun bağımlılığı 'hasta' ediyor
    27. TBB’den bankalara ’pozitif ayrımcılık’..
    28. İstihdam seferberliği Gemlik’te ele..
    29. Euromonitor en değerli hızlı tüketim..
    30. Bakan Kasapoğlu’ndan milli sporcu..
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak