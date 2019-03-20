Danıştay cinayetine silah verenin avukatı CHP’de

Haber Merkezi

Müslümanları zan altında bırakma operasyonlarının en bilineni olan Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan’a silah verdiği iddia edilen kişinin avukatlığını üstlenen Mehmet Taşdelen’in, CHP’nin Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı olduğu bildirildi.

CHP’de birleştiler!

AK Parti hükümetini tökezletmek adına her grupla iş tutan CHP’nin adaylarının geçmişleri şaşırtmaya devam ediyor. CHP listelerinden seçimlerde aday gösterilen birçok ismin yakın tarihimizde gerçekleşen şaibeli olaylarda isminin geçmesi dikkat çekiyor. CHP’nin Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı olarak gösterdiği isimlerden Avukat Mehmet Taşdelen de bu isimler arasında yer alıyor. Taşdelen; Danıştay’da bir hakimin ölümü ile sonuçlanan saldırıda kullanılan silahı, Alparslan Arslan’a verdiği iddia edilen Aykut Metin Şükre’nin avukatlığını üstlenmişti. CHP’nin bir yandan Danıştay cinayeti üzerinden rant devşirirken, bir yandan da o olayda silahı temin edenin avukatını meclis üyesi olarak aday göstermesi şaşkınlığa sebep oldu.