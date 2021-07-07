  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD’nin Çin’e yönelik sert tavrı üniversiteler seviyesinde de sürüyor
Red Bull'un Zilli Öküz'e açtığı davada karar verildi!
Avrupa'nın göbeğinde mafya, ünlü gazeteciye kurşun yağdırdı
Sahibinden satılık ada! Rakam dudak uçuklattı
Ekonomi Danıştay Başkanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Ekonomi

Danıştay Başkanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Danıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 14:55:00 -
Danıştay Başkanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Danıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  Ek  6'ncı  maddesi  ve  bu  maddeye  dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında  Yönetmeliğin  8'inci  maddesi  uyarınca,  2019  veya  2020  yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya  belge  ibraz  etmeyen  adayın  KPSS  puanı  70  (yetmiş)  olarak  dikkate  alınır)  ile  YDS  veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır)  olarak hesaplanacaktır) yapılacak   sıralamaya   göre   en   yüksek   puandan   başlanarak   sözleşmeli   bilişim   personeli pozisyonunun  10  katı  aday  arasından  (Bu  sıralamaya  göre  son  sırada  aynı  puana  sahip  birden fazla   adayın   bulunması   halinde   bu   kişilerin   tamamı   sınava   kabul   edilir)   Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay