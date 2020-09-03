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Aktüel Danimarkalı ırkçılar yeni provokasyonlar peşinde
Aktüel

Danimarkalı ırkçılar yeni provokasyonlar peşinde

Aşırı sağcı partinin lideri Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim yakmak için giriş yasağı olan İsveç'e vatandaşlık başvurusu yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 09:46:08 -
Danimarkalı ırkçılar yeni provokasyonlar peşinde

STOCKHOLM (AA)- İsveç'e 2 yıl giriş yasağı olan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmak için bu ülkenin vatandaşlığına başvurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ırkçı siyasetçi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan İsveç Büyükelçiliğine giderek, İsveç asıllı babası hasebiyle vatandaşlık hakkı olduğu için bu ülkenin vatandaşlığına başvurduğunu belirtti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 12 Eylül'de Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten izin istediklerini aktaran Paludan, polisten izin çıkarsa göçmenlerin ve Müslümanların yoğunlukta olduğu Rinkeby Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakacaklarını ifade etti.

Paludan, bu süre içinde İsveç vatandaşlığı onaylanmazsa arkadaşlarının Stockholm'e gidip Kur'an-ı Kerim yakacaklarını kaydetti.

- Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen İslam düşmanı Sıkı Yön (Stram Kurs) Partisi lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, 28 Ağustos'ta polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki göstermiş, trafiği engelleyen eylemciler yolda lastik yakmıştı. Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Paludan'a da iki yıl boyunca İsveç'e giriş yasağı getirilmişti.

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