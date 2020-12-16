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Aktüel Danimarka’da Kovid-19 kısıtlamaları genişletildi
Aktüel

Danimarka’da Kovid-19 kısıtlamaları genişletildi

Kısıtlamalar Noel ve yılbaşını da kapsayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:05:03 -
Danimarka’da Kovid-19 kısıtlamaları genişletildi

KOPENHAG (AA) - Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının ciddi orana ulaştığını, bu nedenle ülkenin Noel ve yılbaşında karantinada olacağını bildirdi.

Frederiksen, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Danimarka’da son haftada 22 binden fazla kişinin Kovid-19 salgınına yakalandığını ve artan sayının endişe verici olduğunu, bu nedenle ülkenin 25 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021'de tamamen karantina altına alınacağını söyledi.

Frederiksen, 17 Aralık’tan itibaren AVM’lerin kapanacağını, 21 Aralık’tan itibaren kuaförler, dövme klinikleri, masör ve fizyoterapist klinikleri, sürücü kursları, temel eğitim okulları ve kreşlerin tamamen kapatılacağını belirtti.

25 Aralık’tan itibaren ise gıda maddesi satan mekanlar, süpermarketler, eczaneler, "gel al" ya da "paket servis" yapan restoranlar, fırınlar, akaryakıt istasyonları hariç tüm işletmelerin kapanacağını aktaran Frederiksen, kapalı kalan işletmeler için ekonomik destek sağlanacağını vurguladı.

Danimarka’da 24 Aralık’ta kutlanan Noel Bayramı dolayısıyla AVM’lerde yoğunluk yaşanıyordu. Başbakan Frederiksen’in açıklamasının ardından birçok AVM, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, bu akşam saat 24.00’e kadar açık olduklarını duyurdu.

- Test kuyruğu

Danimarka’da, Kovid-19 testi yaptırmak isteyenlerin, test merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturması ve test yaptırabilmek için günler boyunca beklemek zorunda kalmasından dolayı hükümet, özel test kliniklerine de Kovid-19 testi yapma izni verdi.

Öte yandan, birçok hastane, Kovid-19 vakalarına yer açabilmek için önceden planlanmış zaruri olmayan ameliyatları ertelemek zorunda kaldı.

- En yüksek vaka kaydedildi

Devlet Serum Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 692 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Hastanede Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı son 24 saatte 54 artarak 493'e yükseldi.

Son 24 saatte 18 kişi daha Kovid-19’dan hayatını kaybetti, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 975’e yükseldi.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka’da, 3 milyon 700 bin 510 kişiye 8 milyon 867 bin 957 test yapıldı.

Toplamda 119 bin 779 kişide virüs tespit edilirken, 83 bin 801 kişi hastalığı atlattı.

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