Danimarka’da ırkçılık karşıtı “Bağımsız Yeşiller” partisi kuruldu

KOPENHAG (AA) – Danimarka’da Pakistan asıllı milletvekili Sikandar Malik Siddique’ın lideri olduğu, göçmen kökenlilere yönelik ılımlı siyaset izleyeceğini bildiren “Bağımsız Yeşiller” partisi kuruldu.



Siddique, partisinin kuruluşunu, başkent Kopenhag’ın göçmenlerin yoğunlukla yaşadığı Nörrebro Semti’ndeki Mavi Meydan’da basın açıklamasıyla duyurdu.

Siddique, "Bağımsız Yeşiller olarak Danimarka için yeni bir hikaye yazmak istiyoruz." dedi.

Ülkede Kur’an-ı Kerim'in yakıldığını hatırlatan ve ırkçılığın kazandığı ifadesini kullanan Siddique, Danimarka için hayal ettikleri hikayeyi ancak ülkede ten rengi, etnik köken, din ve cinsel tercihlerine bakılmaksızın her kesimin eşit şekilde ortak hayata katkı sağlamasına izin verildiğinde ve eşitsizlik ve haksızlık olmadığında kurabileceklerini belirtti.



Her kesimin eşit olduğu bir Danimarka için çalışacaklarını kaydeden Siddique, ırkçılık karşıtı ve aynı zamanda çevreci bir parti olduklarını vurguladı.



Siddique, partinin kuruluşunda yer alan Müslümanları da basın toplantısında tanıttı.



179 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda 3 milletvekili ile kurulan Bağımsız Yeşillerin gelecek parlamento seçimlerinde yer alabilmesi için 20 binden fazla seçmenin imzasını toplaması gerektiğinin altını çizen Siddique, tüm ülkeyi dolaşarak imza toplayacaklarını bildirdi.



- Siddique



Kopenhag'da 1986 doğumlu Pakistan asıllı Sikandar Malik Siddique, Roskilde Üniversitesi İletişim ve Küresel Araştırmalar bölümünden mezun oldu.

Ülkede 2005-2009 yıllarında Sosyal Demokrat Partiden Kopenhag Belediyesinde meclisi üyeliği yapan Siddique, Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Alternatif Partiden parlamentoya girmişti.

Alternatif Parti lideri Uffe Elbaek’in seçim yenilgisini kabullenerek parti liderliğinden ayrılmasının ardından yerine Josephine Brock’un gelmesiyle Siddique, Uffe Elbaek ve Susanne Zimmer ile Alternatif Partiden ayrılmıştı.





