Danimarka'da bir ilk! Kraliçe 2. Margrethe görevinden feragat etti, tahtan çekildi, oğlu kral ilan edildi! Dünyaya şok
Danimarka'da bir ilk! Kraliçe 2. Margrethe görevinden feragat etti, tahtan çekildi, oğlu kral ilan edildi! Dünyaya şok etkisi
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, tahta çıkışının 52. yıl dönümünde görevinden feragat etti. Kraliçe, Kopenhag’da Başbakanlık Çalışma Ofisine de ev sahipliği yapan Christiansborg Sarayı’nda Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini duyurdu.
TAHTAN FERAGAT EDEN İLK HÜKÜMDAR
Oğlu Prens Frederik’e yol açmak için tahtı bırakan 83 yaşındaki Kraliçe, neredeyse 900 yılın ardından tahttan gönüllü olarak feragat eden ilk Danimarka hükümdarı oldu.
2023’ÜN SON GÜNÜ İLAN ETMİŞTİ
Kraliçe Margrethe, 31 Aralık 2023’teki yeni yıl konuşmasında, tahttan çekilerek yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ve gelini Kraliçe Mary’e bırakacağını açıklamıştı. Danimarka Kraliçesi, 1972’de taç giymişti.
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