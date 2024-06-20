Danimarka ve Almanya birbirine bağlanıyor: İlk etabı tamamlandı! İki ülkenin yeni bir hamlesi

2029'da tamamlanması beklenen Fehmarn Belt tüneli projesi ile Almanya ve Danimarka arasındaki 45 dakikalık feribot yolculuğu, tren ile 7 dakikaya inecek.

Danimarka Kralı 10. Frederik Pazartesi günü Baltık Denizi'nin altından geçecek 18 kilometrelik dünyanın en uzun sualtı demiryolu ve karayolu tünelinin ilk etabının açılışını yaptı.

Tünel, güney Danimarka'yı kuzey Almanya'ya bağlayacak ve taşımacılık sektöründeki yeşil dönüşüme katkıda bulunacak.

2029'da açılması beklenen Fehmarn Belt tüneli, mevcut 45 dakikalık feribot geçişini trenle yedi dakikaya kadar indirecek.

Danimarka tarafındaki Roedby'yi Almanya'daki Puttgarten'e bağlayacak olan hat, karayolu ve demiryolu hattı ile Orta Avrupa ve İskandinav ülkeleri arasında bağlantı sağlayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fehmarn Belt tünelinin ilk bölümü suya indirilmeye hazır

Kral 10. Frederik, bu yıl içinde Danimarka tarafında deniz dibinde açılan çukura yerleştirilecek olan tünelin 217 metrelik ilk etabının girişinde açılış yaptı. Tüneli inşaa edenler tarafından bağışlanan nesneleri içeren bir zaman kapsülünde yer alan kendi büstünün üzerine madeni para bıraktı.

Fehmarn bağlantısını inşa eden Sund & Baelt şirketi, bunun en uzun su altı tüneli olacağını iddia ediyor. Tünelde elektrikli bir tren yolu da bulunacak. Otomobillerin Baltık Denizi'ni dört şerit üzerinde toplam 10 dakikada, trenlerin ise yedi dakikada geçmesi planlanıyor.

2011 yılında Danimarka'nın güneyindeki Lolland adası ile Almanya'nın kuzeyindeki Fehmarn adası arasındaki bağlantının batırma tünel ile inşa edilmesine karar verildi. Danimarka tarafındaki çalışmalar Temmuz 2022'de, Almanya tarafındaki çalışmalar ise tam bir yıl sonra başlatıldı.

Fehmarn tüneli ne kadara mal olacak?

Tünel, Kuzey Avrupa'nın en büyük şantiyesi olarak adlandırılan Lolland'daki Roedbyhavn'da özel bir tesiste inşa edilen 89 beton bloktan oluşacak. Mayıs ayında beton blokların ilki döküldü.

Fehmarn bağlantısı 55.1 milyar krona (4.8 milyar euro) mal olacak. Danimarka hükümeti tünelin geçiş ücretine daha sonraki aşamada karar verecek.

Danimarka son yıllarda komşusu İsveç'e ve iki büyük Danimarka adası arasında karayolu ve demiryolu bağlantıları inşa etti.

2000 yılında Oresund Boğazı üzerinden geçen bir köprü ve tünel bağlantısı Kopenhag'ı İsveç'in üçüncü büyük şehri Malmö'ye bağladı. 1998 yılında ise Danimarka'nın üçüncü büyük şehri Odense'nin bulunduğu Funen ve Kopenhag'ın bulunduğu Zealand adaları arasında kara yolu bağlantısı yapıldı. Tren yolculukları ise bir yıl önce başlamıştı.