Danimarka, Türkiye'den PET folyo alacak

Türkiye’nin dünyada tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün çeşitli sektörlerden ve ülkelerden gelen ilanları yayınlayan bu platforma bugün Danimarka’dan bir ilan geldi.

Bu kapsamda 1960 yılından beri termoform levha ve plastik üretimiyle ilgilenen Danimarkalı firma B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da ilan yayınlayarak, Türkiye’den gıda ile temasa uygun PET folyo satın alacağını belirtti.

Danimarka’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Danimarka pazarına ulaştı

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Danimarka pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Danimarka’daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Danimarka’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Danimarka’da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Dünya