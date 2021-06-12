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Spor Danimarka Finlandiya maçında Christian Eriksen baygınlık geçirdi!
Spor

Danimarka Finlandiya maçında Christian Eriksen baygınlık geçirdi!

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen aniden yere yığıldı. Sağlık görevlileri yıldız oyuncuya müdahale ederken UEFA maçı erteledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 20:01:00 - 2021-06-12 20:52:47
Danimarka Finlandiya maçında Christian Eriksen baygınlık geçirdi!

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen için sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu maçında Danimarka, Finlandiya ile karşı karşıya geldi. 

Christian Eriksen bir anda yere yığıldı

Maçta ilk yarının son anları oynanırken gelişen Danimarka atağında Christian Eriksen, taç çizgisine yakın bir yerde bir anda yere yığıldı.

Tüm futbolcuların telaşla sağlık görevlilerini saha içine davet ettiği pozisyon sonrası Christian Eriksen’e ilk müdahale yapıldı. Kalbi duran Christian Eriksen’e kalp masajı yapan sağlık görevlileri, yıldız futbolcuyu sedye ile oyun alanının dışına taşıdı.

Danimarka-Finlandiya maçı ertelendi

Christian Eriksen’in uzun süre yerde kalması tüm futbolcuların ve tribündeki seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. UEFA, maçın ertelendiğini duyurdu.

Eriksen’in bilinci açık

Kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu, 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ifade etti.

 

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