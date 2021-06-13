Danimarka Finlandiya maçı sonucu | Danimarka Finlandiya maçı kim kazandı?
Christian Eriksen'in fenalaşması sonrası ara verilen Danimarka, Finlandiya maçının sonucu merak ediliyor. Danimarka Finlandiya maçı yeniden mi oynanacak?
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen bir anda yerde kaldı ve kalp masajıyla yaşama döndü. Peki, Danimarka Finlandiya maçı kaç kaç bitti?
Danimarka Finlandiya maçı sonucu | Danimarka Finlandiya maçı kim kazandı?
EURO 2020 B Grubu maçında cumartesi günü Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Maçın 42. dakikasında Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen fenalaştı. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verildi. Tıbbi acil durum nedeniyle ertelenen karşılaşma, iki takım oyuncularının da isteği üzerine kaldığı yerden devam etti. İkinci yarı 5 dakikalık aranın ardından oynandı. Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti.