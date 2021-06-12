EURO 2020 B Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen Danimarka ve Finlandiya maçının 45'inci dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen bir anda fenalaştı ve yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin hızla saha alanına girmesiyle yıldız oyuncuya kalp masajı yapılmaya başlandı. UEFA, yaşananların ardından maçın ertelendiğini açıkladı. UEFA, bir açıklama daha yaparak, Eriksen'in durumunun stabil olduğunu belirtti.

Danimarka Finlandiya maçı ne zamana ertelendi?

UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı. Ayrıca UEFA, hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğunu açıkladı. Öte yandan Avrupa'nın patronu Danimarka ve Finlandiyalı yetkililer ile toplantı yapıldığını ve TSİ 20:45'te bilgi verileceği duyurdu.