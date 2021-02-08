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Dünya Danimarka Başbakanı sosyal medyadan temizlik pozunu paylaştı
Dünya

Danimarka Başbakanı sosyal medyadan temizlik pozunu paylaştı

Sosyal medya hesabından temizlik yaparken çektirdiği fotoğrafı paylaşan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:01:00 -
Danimarka Başbakanı sosyal medyadan temizlik pozunu paylaştı

Danimarka Başbakanı Frederiksen, cam silerken verdiği pozu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Hafta sonunu evde geçirdiğini belirten Başbakan Frederiksen, günlük kıyafeti ile temizlik yaparken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Cam silerken çekilen fotoğrafı paylaştı

Frederiksen, cam silerken çekilen fotoğrafın altında yaptığı açıklama ile uzun süredir evinde temizlik yapamadığını belirtti.

Mette Frederiksen, cam silerken çekilen fotoğrafı, “Hafta sonu ve kış güneşi. Geçtiğimiz aylarda pencereleri temizlemek için çok fazla zaman olmadığı ortaya çıktı. İyi pazarlar.” notuyla paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor

Danimarka tarihini en geç başbakanı olan Frederiksen, sık sık selfie ve yaptığı gezilerde çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.

Ev hallerini paylaşan Başbakan Frederiksen, sempatik tavırları ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

 

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