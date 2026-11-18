HASAR TESPİTİ VE TEKNELERİN GÜNCEL DEĞERLERİ: Raporda, yangın nedeniyle rıhtımda oluşan hasarın giderilme bedelinin 33 ila 37 milyon lira arasında olduğu, hasar gören "Breeze" isimli teknenin onarım maliyetinin ise 200 bin Avro olarak değerlendirildiği ifade edildi. Yangında ağır hasar alarak batan ve kullanılmaz hale gelen teknelerin güncel değerleri ise Sisu 95 milyon lira, Siesta 4 milyon sterlin, Floating Asset 2 milyon avro, Cher 960 bin sterlin, Lulu D'Angel 620 bin avro, Iceberg 480 bin dolar, Dad's Toy 1 milyon 750 bin lira olarak sıralandı. Raporun 6 maddelik sonuç bölümünde, marinanın yangın donanımı ve planına uygun olduğu ancak yangının çıktığı iskeledeki yangın dolabında planda görülen butonun bulunmadığı belirtildi. "Iceberg" isimli teknedeki iki kişinin herhangi bir ikaz olmaksızın kendi imkanlarıyla son anda kurtulduğu değerlendirildi.