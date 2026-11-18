Otomobil devinden yeni kampanya: İndirimli araç listesi duyuruldu!
Renault, Türkiye'de sıfır otomobil satın almayı düşünen pek çok kişinin ilgisini Duster modeliyle çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Renault, Türkiye'de sıfır otomobil satın almayı düşünen pek çok kişinin ilgisini Duster modeliyle çekiyor.
Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik, yeni araç satın almayı düşünen birçok kişinin araştırmalarını da artırıyor. Sıfır araç arayışında olan pek çok vatandaş, bütçesine uygun seçenekleri bulabilmek için farklı markaların fiyat listelerini inceliyor. Bu kapsamda Renault, Fiat, Skoda, Hyundai ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Renault otomotiv şirketinin güncel kampanyalarına bakıldığında, Duster araçta indirim olduğu görüldü. Bu durum Renault yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Zira sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu tekrardan fiyat-performans araştırması yapmaya yönelebiliyor.
İNDİRİMLİ DUSTER SATIŞI DUYURULDU Renault otomotiv şirketinin 2026 Kasım ayı duyurularına bakıldığında, Duster araçta indirim olduğu görüldü. Buna göre, 2026 model yılı Duster Evolution Turbo Tce EDC 145 hp versiyon otomobil 1.824.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Perakende nakit satın alımında geçerli olduğu belirtilen kampanyada; kasko, trafik sigortası ve ilk tescil işlemlerinde ödenmesi gereken yüzde 0,2 (binde iki) oranındaki harç bedelinin dahil olmadığı açıklandı.
Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu, 30 Kasım 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu belirtildi. Duster araçtaki kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak için Renault otomotiv şirketiyle iletişime geçilebilir. Duster araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda Renault Duster modelinin 18 Kasım 2026 tarihli fiyat listesi bulunuyor.
RENAULT DUSTER ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Evolution Eco-G 120 hp. Fiyatı: 1.865.000 TL. Versiyonu: Evolution Turbo Tce EDC 145 hp. Fiyatı: 2.050.000 TL. Versiyonu: Evolution hybrid 4x4 150 hp. Fiyatı: 2.850.000 TL.
Versiyonu: Techno Turbo Tce EDC 145 hp. Fiyatı: 2.200.000 TL. Versiyonu: Techno Full hybrid E-Tech 160 hp. Fiyatı: 2.725.000 TL. Versiyonu: Techno hybrid 4x4 150 hp. Fiyatı: 2.920.000 TL.
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