Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik, yeni araç satın almayı düşünen birçok kişinin araştırmalarını da artırıyor. Sıfır araç arayışında olan pek çok vatandaş, bütçesine uygun seçenekleri bulabilmek için farklı markaların fiyat listelerini inceliyor. Bu kapsamda Renault, Fiat, Skoda, Hyundai ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Renault otomotiv şirketinin güncel kampanyalarına bakıldığında, Duster araçta indirim olduğu görüldü. Bu durum Renault yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Zira sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu tekrardan fiyat-performans araştırması yapmaya yönelebiliyor.