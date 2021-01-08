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Dünya Danimarka, 9 bin hayvanı itlaf edecek
Dünya

Danimarka, 9 bin hayvanı itlaf edecek

Danimarka’nın Jutland Yarımadası’ndaki Viborg Belediyesinin sınırlarında yer alan Lövel köyündeki çiftlikte kuş gribine rastlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:22:00 -
Danimarka, 9 bin hayvanı itlaf edecek

Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.

Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi. Danimarka’da korona yaydıkları gerekçesiyle geçtiğimiz Aralık ayında 17 milyon vizon hayvanını da itlaf etmişti.

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