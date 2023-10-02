Dang salgınında ölenlerin sayısı 1000'i geçti

Resmi rakamlara göre Bangladeş'te yılbaşından bu yana 1.000'den fazla kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybederken, sivrisinek kaynaklı bu hastalık ülkede kaydedilen en kötü salgın olarak kayıtlara geçti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Pazar gecesi açıklanan son verilere göre, ülkede 200 binden fazla doğrulanmış vaka arasından 1006 kişi hayatını kaybetti.

Kurumun eski direktörü Binazir Ahmed, bu yıl şimdiye kadar ölenlerin sayısının, Bangladeş'in ilk dang salgınını kaydettiği 2000 yılından bu yana geçen tüm yılların toplamından daha fazla olduğunu söyledi.

Ahmed, "Bu hem Bangladeş hem de dünya için büyük bir olay" diye ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom geçen ay yaptığı açıklamada salgının Bangladeş'teki "sağlık sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu" söylemişti.

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Dang, yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve ciddi vakalarda ölüme yol açabilen tropikal bölgelere özgü bir hastalık olarak tanımlanıyor.

DSÖ, dang, chikungunya, sarı humma ve zika gibi sivrisinek kaynaklı virüslerin neden olduğu diğer hastalıkların "iklim değişikliği nedeniyle" daha hızlı ve daha fazla yayıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: Mepa News