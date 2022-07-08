Dana kavurma nasıl yapılır? Nasıl saklanır?

Kavurma konusunda bir diğer konuda bu kavurmaları saklamaktır. Yani kavurmayı bir kere yapıp uzun süre saklayabilmemiz gerekiyor. Yoksa sürekli kavurma yapmakla uğraşırız. Bu tarifimizde ayrıca uzun süre kavurma nasıl saklanır bunu da öğreniyoruz. Ayrıca et haşlama sevenleri de unutmadık. Haşlama et pişirmek istiyorsanız bütün tarifleri unutun

Kavurma yapımında kullanılan malzemeler

1 kg yağsız, sinirsiz dana but eti

400 g kavram yağı

1 tatlı kaşığı öğütülmüş kayatuzu

Ustasından kavurma tarifi

1. Dana budunu küçük kuşbaşı, kavram yağını doğrayınız.

2. Büyükçe bir tencereyi ocağa koyunuz. Tencere ısınınca etleri tencereye alınız. Tencereye aldığınız etleri birkaç dakika karıştırmayınız.

3. Tenceredeki etleri karıştırıp ortasını açınız. Orta kısımda biriken kefleri alınız.

4. Etleri ara sıra karıştırınız ve etlerin ortasını tekrar açıp biriken kefleri alınız.

5. Tenceredeki etin kefi bitince ocağı kısınız ve etleri tencereye iyice yayınız. Tencerenin kapağını kapatınız.

6. Tenceredeki eti kısık ateşte arada karıştırarak yaklaşık 45-50 dakika pişiriniz. Bu süreçte etin suyunu tamamen çekmesini sağlayınız (Su kalmamış ancak et henüz tam pişmemişse tencereye çok az miktarda kaynar su eklenebilir.).

7. Doğradığınız kavram yağlarını bir tavaya alınız ve ocağa koyunuz. Tavadaki kavram yağları orta ateşte erirken kısık ateşte kavrulan etlere tuz ilave edip karıştırınız.

8. Kavurmayı yakmamaya dikkat ediniz.

9. Tavada eriyen yağı çelik süzgeçle süzüp kavurma tenceresine aktarınız.

10. Tencereye yağı ilave ettikten sonra eti 2-3 dakika daha kavurunuz.

11. Altını kapattığınız tencereyi ocaktan alınız.

12. Tenceredeki eti 7-8 dakika dinlendirdikten sonra kalıba (örneğin kavanoza vb.) doldurunuz.

13. Etleri kalıba bastırarak doldurduktan sonra tencerede kalan yağı da kalıba dökünüz.

14. Kavurmayı 4-5 saat dışarda beklettikten sonra buzdolabına alınız ve en az 24 saat buzdolabında da dinlendiriniz.

Etiniz suyunu çekene kadar pişmezse yani eğer sert bir etse, yağını ilave etmeden sıcak su ekleyip pişirme işlemini tamamlamayı ihmal etmeyin