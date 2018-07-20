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Damla Pamir tutuklandı mı? Adnan Oktar’ın kediciği Damla Pamir kimdir?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında Adnan Oktar’ında bulunduğu 116 kişi tutuklandı. A9 TV yayınlarında sapkın düşüncelerine peygamberi dahi alet etmekten geri kalmayan kedicik Damla Pamir tutuklananlar arasında

20 Temmuz 2018 Cuma 16:36
Damla Pamir tutuklandı mı? Adnan Oktar’ın kediciği Damla Pamir kimdir?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında Adnan Oktar’ında bulunduğu 116 kişi tutuklandı. A9 TV yayınlarında sapkın düşüncelerine peygamberi dahi alet etmekten geri kalmayan kedicik Damla Pamir tutuklananlar arasında.

DAMLA PAMİR KİMDİR?

İstanbul’da doğmuştur. Ortaokul ve Lise Eğitimini Özel Kültür Kolejinde aldıktan sonra Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde eğitim görmüştür. Özel bir şirkete Dış Ticaret Genel Koordinatörü olarak iki yıl çalışmıştır. Ailesinin manken olma istediğini kabul etmeyip, müslümanca bir hayat yaşamayı tercih etmiştir. Osmanlı Devletinin tarihini, sosyo-kültürel özelliklerini içeren bir kitap yayınlama çalışması yapmakta. 9 Televizyonunda kültür, bilim, din, sosyoloji gibi konularda sohbet programı yaptı. Politika, din ve siyaset ilişkileri, bilimsel gerçekler ve güncel konuların yer aldığı Amerikan WTPNde inglizce olarak program yaptı.Damla Pamir, Adnan Hocanın en dikkat çeken kediciklerinden biriydi. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 16:36
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