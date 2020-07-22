Damla Horuz kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Damla Horuz kayıp mı, kaçırıldı mı?
Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğarak öldürdükten sonra cansız bedeninin yakıldığı haberleri tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Gün geçmiyor ki kayıp çocuk, kız haberleri gelmesin. Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, evinden ayrılan Damla Horuz'dan ailesi bir daha haber alamayınca sosyal medya üzerinden aramaya başladı. Kayıp olduğu iddia edilen Damla Horoz sosyal medya üzerinden bir video çekip kaçtı mı kaçırıldı mı? sorularına cevap verdi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz’dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine sosyal medyada 'damlahorozbulunsun' kampanyası başlatıldı. TT olduğunu gören genç kız, sosyal medyadan "Ben iyiyim, kaçırılmadım, bir arkadaşımın evindeyim" iddiasında bulunduğu ve ailesini suçladığı bir video yayınladı. Bu video da "kendisi mi yayınladı yoksa tehditle mi yayınlatıldı" tartışması başlattı.