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Dünya Damattan ayrılınca tören bıçağıyla evlendi! Dünya bu düğünü konuşuyor
Dünya

Damattan ayrılınca tören bıçağıyla evlendi! Dünya bu düğünü konuşuyor

Erkekliği temsil eden Melina’nın evlendiği hançerin ölüm veya diğer istisnai durumlarda düğüne gelemeyen damatların yerine geçebildiğine inanılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 19:22:00 - 2022-01-21 19:36:10
Damattan ayrılınca tören bıçağıyla evlendi! Dünya bu düğünü konuşuyor

22 yaşındaki Ni Putu Melina isimli bir kadın, düğünlerinden kısa bir süre önce damadın kendisini terk etmesi üzerine sembolik bir törenle bıçakla evlendi.

Bali’de yaşayan 22 yaşındaki Ni Putu Melina isimli bir kadın, ailesinin ve kendisinin aşağılanmasını ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir Hindu geleneğinin parçası olarak geleneksel bir hançerle evlendi. Hamile olan Melina, sevgilisiyle düğünden sadece iki gün önce ayrıldı. Gelinin ailesinin yanlarına taşınma fikrine sıcak bakmayan damat ve Melina arasında büüyk bir anlaşmazlık yaşandı. Çift yollarını ayrımaya karar verince Melina, düğün gününde sembolik olarak damat yerine bir bıçakla evlenmeyi tercih etti.

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Erkekliği temsil eden Melina’nın evlendiği hançerin ölüm veya diğer istisnai durumlarda düğüne gelemeyen damatların yerine geçebildiğine inanılıyor. 

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Sosyal medyada popüler olan düğün görüntülerinin sonrasında Melina’nın babası Ketut Suwardita, "Bunun damat arayan diğer kızlara ders olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak:todaynews24
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