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Damat Tween Suadiye Bağdat Caddesi Mağazası özel fırsatlarla yeniden açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:43:00 -
Damat Tween Suadiye Bağdat Caddesi Mağazası özel fırsatlarla yeniden açılıyor

İSTANBUL (AA) - Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında yeniden müşterileri ile buluşuyor.

Damat Tween açıklamasına göre, yüksek terziliğe, inovasyona ve doğa dostu materyallere verdiği önemle öne çıkan Damat Tween 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonu ürünleri, yeniden açılmaya özel tek üründe yüzde 30, iki üründe yüzde 40, üç ve üzeri üründe yüzde 50 indirim fırsatıyla şimdilik yalnızca Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında müşterilerini bekliyor.

- Mağazada "randevu hizmeti"


Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mağazada randevu dönemi başladı.

Mağazayı ziyaret etmek isteyen müşteriler, 0850 800 23 03 özel müşteri hattından randevu alabiliyor ve alışveriş deneyimini kendi istediği bir saatte yaşayabiliyor.

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