Türkiye’de erkek giyim modasının öncülerinden olan DAMAT’la 1986 yılında yola çıkan Süleyman Orakçıoğlu, yüzde 100 Türk sermayesi ile sınırları aşarak hemen hemen dünyanın yarısına ulaşmayı başardı. ‘Bugün sadece markalarımızın ürünlerini değil, kimliğimizi, ürünlerimize kattığımız ruhu ve konsepti de ihraç ediyoruz’ diyen ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile ‘33 yaşındaki delikanlı’ diye tanımladığı markalarının yeni konumunu ve gelecek vizyonunu konuştuk. Birikimini dünyanın beş kıtasına taşırken; lojistik, yazılım, mobilya, dekorasyon gibi pek çok sektöre ve belki de en önemlisi Türkiye’nin tanıtımına güçlü katkıda bulunduklarını söyleyen Orakçıoğlu, Yeni Akit okurlarına dikkat çekici şu açıklamalarda bulundu:

Lüksü yeniden tanımladık

Moda perakendesinde artık lüksün tanımı değişti. Biz de sektöre yön veren bir marka olarak bunu dikkate aldık ve yeni ile eski lüks tanımına uygun adımlar atıyoruz. Eski lüks, sadece kapalı vitrinlerde dar bir segmentte yer alırken, yeni lüks ise segmentini genişletti ve kaliteyi artık herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıdı. Eski lüks, yatırımı sadece markaya yapıp, trendleri dış görünüşe göre kurgularken, yeni lüks müşterilerin bireysel karakter ve kimliğine bizzat dokunuyor, farklılıklara yatırım yaparak ilham kaynağı oluyor. Bir de herkesin beklentisi olan kaliteyi ulaşılabilir fiyatta sunuyor. Tüm dünyada alışveriş merkezleri de, bu trende uydu ve artık müşteri sayısını kat kat artıran yeni lüksü sunan markaları tercih ediyorlar.

Yapay zekâyla deneyim dönemi

Müşterilerimiz odak noktamız olduğu için onların mağaza içinde deneyim edinebilecekleri bir kurguyu geliştirmeyi planladık. Bu çerçevede dijitalleşmeye de yatırım yaptık. Gerçekleştirdiğimiz en büyük yeniliklerden birisi de, gerek merkez gerekse sahada, yönetimsel ve operasyonel tüm süreçleri dijitalleştirmemiz olacak. Grup olarak bu konuda son iki yılda 5 milyon liralık yatırım yaptık. Ölçme, değerlendirme ve gelişim aşamaları tamamen dijitale döndü. Müşteri deneyimlerini de djitalleştiriyor, akıllı mağazalara yatırım yapıyoruz. Bence müşterisinin şifresini doğru çözen ticaret erbabı kazancın da kapısını açmış olur. Artık statüye değil, konfora ve iyi ürünlere ihtiyacı olduğunu düşünen bir kitleyle karşı karşıyayız. Talepleri de buna göre karşılama potansiyelimiz mevcut. Alışveriş deneyiminde erkeğin hızlı ve doğru ürünle buluşması adına üniversitelerle yapay zekâ çalışmalarımız sürüyor. İnovatif ürünler için de işbirliği yapıyoruz.

İşte en yeni ürünümüz

Yeni nesil teknolojik ürünlerde birçok ilki müşterilerimizle buluşturduk. Erkeklerin hayatını kolaylaştıran leke tutmaz, kırışmaz, en hafif ve su itici gibi özelliklere sahip pek çok yenilikçi üründen oluşan koleksiyonlarımız büyük ilgi gördü. Yeni sezonda da geleneği sürdürerek inovatif ürün geliştirmeye devam ediyoruz. Bu ürünümüzden birisi de yıkanabilir yün takım elbisedir. 2019-2020 Sonbahar/Kış sezonunda satışa sunulacak ürünümüz, çamaşır makinesinde yıkanınca deforme olmayan yün takım elbiseden oluşuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından akreditasyona sahip olan tasarım merkezimizde ‘yıka, as, giy’ sloganıyla geliştirdiğimiz bu ürün Türkiye’de bir ilk olup dünyada sadece birkaç markada mevcut. Bu know how ile küresel pazarda bir kez daha iddiamızı ortaya koymuş olacağız.

AVM’lere enerji veriyoruz

Eskiden ‘Acaba markamızla hangi AVM’de yer alsak da ilerlesek’ derken, şimdi AVM’lere enerji veren markalar olduk. AVM’ler de bu enerjinin varlığını bilerek kendilerine yön vermeliler. Aynı şey yurtdışı için de geçerli. 15 yıl önce yurtdışında bir mağazamız olsa diye hedef koyarken şimdi hedef koyduğumuz ülkelerde ya pazar lideri ya da ilk üç arasında yer alma planımız var. İşin gereği bu oldu. Girdiğimiz pazarlarda en az 5 mağaza ile planlama yapıp bunu 20’ye kadar çıkarabiliyoruz. Dışarıdan da gelip bizleri bayisi olmak isteyenler kadar şirketimizin hissedarı olmak isteyenler de var. Ancak şu bir gerçek ki, 2023 yılında kendi segmentimizde ilk 10’da yer almak yolunda ilerliyoruz.

E–ticaret avantajın adresi oldu

E-ticarette son üç yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüdük. Geçen yıl toplam cironun yüzde 5’i e-ticaretten sağlandı. Bu yıl hedef; cironun yüzde 7’si. E-ticarette yılda 15 mağazanın yaptığı ciroyu yapıyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Çünkü karşılığını alıyoruz. Fiyat avantajlı ürünlerimiz e –ticarette ilgi görüyor. Mağazalarımızın olmadığı yerlerde yaşayan müşterilerimizin her zaman yanındayız.

Katma değerde lideriz

Markalarımızın oluşturduğu katma değer diğer ülkelerdeki erkek giyim markalarını kıskandıracak bir seviyede. Türkiye’nin tüm sektörlerde ihracatta kg fiyatı 1 dolar 35 sent, hazır giyimde bu rakam 15-20 dolar seviyelerinde yer alıyor. İtalya’nın hazır giyimde kg fiyatı 45 dolar iken, Orka Holding markalarının kg birim fiyatı ise 80 dolara yükseldi.

İç pazar daraldı

Ağustos 2018’de yaşanılan travmadan tekstilciler de etkilendi. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler etkisini göstermeye başladı. FED’in bu yıl izleyeceği faiz politikası bizler için fırsata çevrilebilir. Bunu iyi kullanmalıyız. Öte yandan; Türkiye’de insanlar sorunlarını kendi doğurup kendi yöntemleriyle çözmeye çalışıyor. İç pazarın daraldığı bir dönemden geçerken mutlaka alınacak dersler de vardır. Dış pazara yönelenler hesap kitaplarını da ona göre yapmalı. Mesela, şu anda bizim 1 milyarlık bir hedef kitlemiz var. İş planını da buna göre yapıyoruz.

İtalya’da karış karış damat rüzgârı esiyor

Dostlarımız merak edip soruyor, ‘Neden İtalya?’ diye… İtalya’ya 2016 yılının son çeyreğinde giriş yaptık. Dokuz günde aralarında Milano, Parma ve Cenova’nın da olduğu dokuz kentte açtığımız mağazalar başarımızın habercisi oldu. İki yılda üç kat büyüdük. Şu anda ülkede 28 satış noktamız var. Son iki ayda Sardinya ve Bolonya’da mağaza açtık. Mart ayında sanatın ve modanın kalbi Floransa’da ve Roma’da mağazamız açılacak. Floransa’nın en prestijli caddesinde yine lüks markalarla yan yanayız. Dünyanın en güçlü erkek giyim mağazalarının olduğu İtalya’da böylesine bir performansı ortaya koymak, sadece Orka Holding için değil Türkiye adına çok önemli. En zoru başarmış durumdayız. Bu noktada erkek giyimde zirvede olan markaların en iyi başarı gösterdiği ülkenin İtalya olduğunu söyleyebilirim. Biz de grup olarak İtalya’da en zoru başardık… Bana 10 yıl önce böyle bir şeyin gerçekleşebileceğini söyleseydiniz, ben de, “Böyle bir şey Kaf Dağı’nın ardındaki hayalimdir” derdim. Şimdi bu hayaller gerçek oldu. Kendi enerjimizi de İtalya’ya taşıyoruz. Sadece markalarımız adına değil Türkiye adına da gurur duyuyorum.

Yurtdışında hızlı büyüme

Geçen yılı 380 mağaza ile kapattık. Bu yıl ise yurtiçi ve yurtdışında mağaza sayılarını eşitleyerek toplamda 420’ye ulaşmayı planlıyoruz. Ben, yurtdışı mağaza sayısının bu yılsonunda 10-12 adet de olsa yurtiçini geçeceğini düşünüyorum. Bu durum ciromuza da yansıyacaktır. Toplam ciromuzun 750 milyon lira, ihracatta ise 30 milyon dolarlık hedefimiz var. Yurtdışı perakende ciromuz 60 milyon dolar seviyesinde. Bu yıl bu rakam artacaktır. 7.5 milyon dolarını şu anda göz bebeğimiz olan İtalya’dan bekliyoruz.

Dostlarımı unutmuyorum

Süleyman Orakçıoğlu: “Bu kadar çalışma temposu içinde dostlarıma da mutlaka zaman ayırıyorum. Onlarla sohbetlerde piyasaları da konuşuyoruz, memleketteki diğer gelişmeleri de. Mağazalarımızı da ziyaret ettiğimde mutlaka onlarla karşılaştığım oluyor. Mağazaların genel işleyişini ise bir sitem doğrultusunda yürütüyoruz. Artık profesyonel ekiplerimiz var. Ben ise ölçme ve değerlendirme aşamasında rol alıyorum.

Doğa aşığı bir insanım

Kendime zaman ayırdığım anda Polonezköy’e yakın konumda olan İshaklı’daki evimize gidiyorum. Orada hayvanlarımız var. Ayrıca sebze-meyve de yetiştiriyorum. Toprağa dokunmak bana enerji katıyor. Ayrıca her sabah yürüyüşe çıkarım. Eş dost buluşmalarımızın yanı sıra seyahatte değilsem ailemizin pazar buluşmalarına katılırım.

İyi menemen yaparım

Önce sağlık diyenlerdenim. Yeme içme konusunda dikkatliyimdir. Mutfağa da girerim, menemeni de hem yapar hem de yerim. Tabii ki menemen bol salçalı ve biberli ama soğansız olmalı. Soğan varsa ona da menemen demem.”

İstihdam da olacak

Biz, birçok rakiplerimizden farklı olarak dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Üretimlerimizi mevsimsel değil devamlı gerçekleştirmekteyiz. Çünkü sonbahar-kış sezonunu ile ilkbahar-yaz sezonunu aynı anda yaşıyoruz. Yani bizde 24 saat dükkân açık. Ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirirken de, en önemli sermayemiz olan insan kaynakları varlığımızı da dikkate alıyoruz. Giresun’daki fabrikalarımızda yıllık 5 milyonun üzerinde gömlek üretiliyor. Yurtiçinde 2 bin 400, yurtdışında ise 700 çalışanımız var. Yüzde 45’i bayanlardan oluşuyor. Çalışan sayımızı yıllık yüzde 5 oranında artırarak ilerleyeceğiz.

Ben olsaydım...

Çocuklar ve yaşlılarla daha çok ilgilenen bir toplum olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bizlerin hamurunda var. Ama her nedense bir duyarsızlıkla karşı karşıyayız. Çocuklara güven aşılamak, yaşlıların tecrübesinden yararlanmak bu toplumun geleceği için atılacak sağlam bir adım olacaktır. Sonuçta bugün bana, yarın sana. Herkesin yaptığı karşısına çıkacaktır. Toplumsal duyarlılığı yaygınlaştırılması için elimizden geleni yapmalıyız.

(Süleyman Orakçıoglu)