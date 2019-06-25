Damat Kushner: “Arap Barış Girişimi’ni izlemeyeceğiz”

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, İsrail-Filistin sorununun Arap Barış Girişimi’yle çözülemeyeceğini söyleyerek, ABD’nin barış planının farklı bir yol izleyeceğini söyledi.

Washington’un uzun zamandır beklenen Arap-İsrail barış planının ekonomik bölümünü sunacağı Bahreyn çalıştayından kısa bir süre önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Barış Girişimi’nin çizgisinde bir anlaşmaya varılabilmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Kushner, anlaşmanın alınacak inisiyatifle İsrail arasındaki tutumla ilgili olduğunu söyledi. Kushner, “Sanırım hepimiz, bir anlaşma olursa, bunun Arap Barış Girişimi’nin sınırlarının ötesinde olamayacağını kabul etmek zorundayız. Arap Barış Girişimi ile İsrail’in konumu arasında bir yerde olacağını biliyoruz” dedi.

Konuştuğu insanların hepsiyle Arap Barış Girişimi hakkında konuştuklarının altını çizen Kushner, “Yine de harika bir çaba olmuş ama bir anlaşma yapılacak olsaydı, uzun zaman önce anlaşma yapılabilirdi” ifadelerini kullandı.

Kushner, Washington’un uzun zamandır beklenen Arap-İsrail barış planının ekonomik bölümünü sunarken, 50 milyar dolarlık kalkınma planı ile ilgili açıklama yaptı. Washington, İsrail seçimleri sırasında hiçbir partiye üstünlük vermemek için planın siyasi bölümünü daha sonra açıklayacağını söyledi.

İki devletli çözümü öngören Arap Barış Girişimi, 2002 yılında Suudi Arabistan’ın önerisiyle başlatılmıştı. İsrail ve Arap ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesini hedefleyen Girişim, İsrail’in Golan Tepeleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria dahil işgal ettiği tüm bölgelerden çekilerek 1967’de belirlenen sınır hattına uyması çağrısında bulunuyor.