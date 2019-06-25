0553 313 94 23

Damat Kushner: “Arap Barış Girişimi’ni izlemeyeceğiz”

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, İsrail-Filistin sorununun Arap Barış Girişimi’yle çözülemeyeceğini söyleyerek, ABD’nin barış planının farklı bir yol izleyeceğini söyledi.

25 Haziran 2019 Salı 09:54
Damat Kushner: “Arap Barış Girişimi’ni izlemeyeceğiz”

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, İsrail-Filistin sorununun Arap Barış Girişimi’yle çözülemeyeceğini söyleyerek, ABD’nin barış planının farklı bir yol izleyeceğini söyledi.


Washington’un uzun zamandır beklenen Arap-İsrail barış planının ekonomik bölümünü sunacağı Bahreyn çalıştayından kısa bir süre önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Barış Girişimi’nin çizgisinde bir anlaşmaya varılabilmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Kushner, anlaşmanın alınacak inisiyatifle İsrail arasındaki tutumla ilgili olduğunu söyledi. Kushner, “Sanırım hepimiz, bir anlaşma olursa, bunun Arap Barış Girişimi’nin sınırlarının ötesinde olamayacağını kabul etmek zorundayız. Arap Barış Girişimi ile İsrail’in konumu arasında bir yerde olacağını biliyoruz” dedi.


Konuştuğu insanların hepsiyle Arap Barış Girişimi hakkında konuştuklarının altını çizen Kushner, “Yine de harika bir çaba olmuş ama bir anlaşma yapılacak olsaydı, uzun zaman önce anlaşma yapılabilirdi” ifadelerini kullandı.


Kushner, Washington’un uzun zamandır beklenen Arap-İsrail barış planının ekonomik bölümünü sunarken, 50 milyar dolarlık kalkınma planı ile ilgili açıklama yaptı. Washington, İsrail seçimleri sırasında hiçbir partiye üstünlük vermemek için planın siyasi bölümünü daha sonra açıklayacağını söyledi.


İki devletli çözümü öngören Arap Barış Girişimi, 2002 yılında Suudi Arabistan’ın önerisiyle başlatılmıştı. İsrail ve Arap ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesini hedefleyen Girişim, İsrail’in Golan Tepeleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria dahil işgal ettiği tüm bölgelerden çekilerek 1967’de belirlenen sınır hattına uyması çağrısında bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakırcılar Endüstriyel Mutfak Gereçleri Türkiye Çapında Yayılmaya Başladı
    1. Bakırcılar Endüstriyel Mutfak..
    2. Otogarda dönüş yoğunluğu!
    3. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi..
    4. Sınır birliklerine tank sevkiyatı
    5. Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real..
    6. Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa"..
    7. (Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası..
    8. Kartal’da tacizciye linç girişimi..
    9. TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın..
    10. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    11. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    12. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    13. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    14. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    15. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    16. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    17. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    18. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    19. Excimer lazer ile gözlüklere son
    20. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    21. Daha ne günler gelecek ne günler!
    22. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    23. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    24. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    25. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    26. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    27. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    28. Altındağ’da parklara yoğun bakım
    29. Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor
    30. TED Ankara koleji 88. yıl mezunlarını..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı