  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye gündemini altüst edecek açıklama: O cemaat Türkiye'den kaçış planı yapıyor

Putin'den skandal Türkiye hamlesi! O ülkenin Ankara ile yapacağı anlaşmayı engelledi

Kavgaya Mustafa Kemal’i de dahil ettiler! “Atatürk’ten aldığım yetkiye dayanarak...’

SGK Başuzmanı açıkladı: Asgari ücret ara zammı belli oldu!

ABD ve İsrail'i yıkacak haber! İngilizler 'Bayraktar TB3 SİHA hazır' diyerek duyurdu

Arda Güler İspanyol basınına konuştu: Herkesi mutlu etmek istiyorum'

CHP belediyesi yine çıldırttı! Bir ayda 2 bin 400 TL! Bu neyin farkı? Vatandaş isyan etti: Ben hamam çalıştırmıyorum!

Sizce hangisi? Videodaki Cristiano Ronaldo’yu bulun bakalım

Hiç hesapta olmayan karar! Herkesin arabasına kasko yaptırdığı ünlü sigorta şirketi Türkiye'den çekiliyor

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan 4 formül!
Yerel Damat dehşet saçtı: 4 ölü
Yerel

Damat dehşet saçtı: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2024-06-22 19:14:00 -
Damat dehşet saçtı: 4 ölü

Adana'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini ve 3 akrabasını öldürdü.

Adana’da eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldürüp, yeni doğan bebeğini de alarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak’ta meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Hakim A., eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. İkilinin arasında çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., silahını çıkararak eşi Şükran A., kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kaynı Muhammed E.’nin üzerine kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hakim A., bebeğini de alarak yanındaki Şahin A. ile birlikte 81 EM 836 plakalı otomobiline atlayarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, kaçan şahıslar her yerde aranıyor

Herkes bunu konuşuyor! Yöre halkı tarafından keşfedildi
Herkes bunu konuşuyor! Yöre halkı tarafından keşfedildi

Yaşam

Herkes bunu konuşuyor! Yöre halkı tarafından keşfedildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kapadokya'da faciadan dönüldü! İniş sırasında olanlar oldu
Kapadokya'da faciadan dönüldü! İniş sırasında olanlar oldu

Yaşam

Kapadokya'da faciadan dönüldü! İniş sırasında olanlar oldu

Diyarbakır'da yangın faciası! Amca koyunlarını yeğeni amcasını kurtarmak isterken öldü
Diyarbakır'da yangın faciası! Amca koyunlarını yeğeni amcasını kurtarmak isterken öldü

Yerel

Diyarbakır'da yangın faciası! Amca koyunlarını yeğeni amcasını kurtarmak isterken öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23