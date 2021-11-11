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Kadın - Aile Damat bohçası yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay damat bohçası yemeği tarifi
Kadın - Aile

Damat bohçası yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay damat bohçası yemeği tarifi

Farklı tatlı tarfi arayanlar için damat bohçası tarifi oldukça iyi bir alternatiftir.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:11:00 - 2021-11-11 17:16:12
Damat bohçası yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay damat bohçası yemeği tarifi

Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız damat bohçası tarifi, hazırlanışı…

Malzemeler

1 yumurta

5 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı un

Arası için:

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt.

Üzeri için;

Pasta süsü

Yapılışı

Krem şanti, sütle çırpılarak koyulaştırılır ve buzdolabına konur. Hamuru için yumurta ve şeker çırpılır. Sıvı yağ, süt, vanilya, kakao, kabartma tozu ve un konup mikserle çırpılır. Yapışmayan bir tavaya veya pankek tavasına yağ sürmeden bir yemek kaşığı dökülerek kısık ateşte üzeri göz göz olana kadar pişirilir. Tek tarafı pişirilir ve tepsiye dizilir. Diğerleri pişene kadar tepsi ile poşete koyup buharlaşmaması için ağız kısmı açık tutulur. Çok soğumadan karşılıklı kenarlarını elimizle sıkıp birleştirilerek kutu şekline getirilir. Soğuduktan sonra içine krem şanti sıkılıp pasta süsü ile süslenerek servis yapılır. Afiyet olsun.

 

 

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