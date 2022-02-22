Damar tıkanıklığını önlüyor! Doğal güç veriyor

Keçiboynuzu genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen bu sebeple ılıman veya kurak yerleri seven bir besindir. Keçiboynuzu üretimini en çok İspanya gerçekleştirirken İtalya, Fas ve Türkiye gibi ülkelerde de üretimi gerçekleştirmektedir.

Keçiboynuzu önemli besin bileşenlerinden oluşur

Aşağıda Ulusal Gıda Kompozisyonu Veritabanı’nın paylaştığı bilgiye göre keçiboynuzunun 100 gr’ındaki bileşen değeri verilmiştir; Keçiboynuzunun birçok tarifte yer almasının sebebi içeriğindeki vitamin ve minerallerden faydalanmak istenmesidir. Keçiboynuzu A, B, D, E ve K vitaminlerden zengin bir kaynaktır. Ayrıca kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko ve potasyum gibi mineralleri de içermektedir.