Damakları çatlatan san sebastian cheesecake tarifi

San sebastian cheesecake tarifi malzemeleri

600 gr pınar beyaz (3 paket)

1 kutu pınar krema 200 ml

1,5 su bardağı toz şeker

3 adet orta boy yumurta

1 paket şekerli vanilin

2 yemek kaşığı nişasta

Kullanılan kalıp 18 cm ölçüsünde

San sebastian cheesecake nasıl yapılır? tarifi

İlk olarak 3 paket pınar beyazı karıştırma kabına alalım. Üzerine toz şeker ve 1 paket pınar kremayı ekleyip mikser yardımı ile yaklaşık 5 dk güzelce çırpalım.

Kıvam alan ve birazda kabaran karışıma nişasta ve vanilya ekleyelim. Burda kullanacağımız nişasta buğday yada mısır nişastası fark etmez. Bunu da belirteyim.

San sebastian cheesecake yapımında, 3 adet yumurta kullandık. Yumurtaları tek tek karışıma ekliyoruz. Güzelce karıştırıp yağlı kağıt ile kapladığımız kalıba artık harcı dökebiliriz.

Isınmış 180 derece fırında sadece alt üst ayarda 35 dk pişiriyoruz.

Pişirme kısmı önemli. Üzeri güzelce kızarınca ve kalıbı salladığımda sallanıyorsa olmuştur. Bu sizin zevkinize de kalmış. Dilerseniz 5 dk kadar daha pişirip hafif katı bir San sebastian Cheesecake elde edebilirsiniz ama böyle biraz akışkan olursa daha lezzetli ve hafif oluyor.

Fırından çıktıktan sonra güzelce kabaran cheesecake birazcık sönecek bu durum normaldir. Oda sıcaklığında soğuyana kadar bekleyip, ardından buzdolabına kaldırıp 1 gece dinlendirirseniz kıvamı çok daha iyi oluyor.