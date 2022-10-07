  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Damadını namaz kılarken silahla vurdu
Yerel

Damadını namaz kılarken silahla vurdu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre aile içerisinde sorunu olan kayınbaba damadını namaz kılarken silahla vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 22:38:00 -
Damadını namaz kılarken silahla vurdu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre aile içerisinde sorunu olan kayınbaba damadını namaz kılarken silahla vurdu.

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aile içerisinde sorunu olduğu ileri sürülen damat, kayınpederi tarafından namaz kılarken kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine silahla 4 el ateş ederek yaralandı.

Damat hayatını kaybetti

Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne özel araçla kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23