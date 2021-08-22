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Yerel Damadın deliye döndüğü an
Yerel

Damadın deliye döndüğü an

Bursa'da bahşiş için gelin arabasının peşini bırakmayan genç, damadı çıldırttı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 16:48:00 -
Damadın deliye döndüğü an

Bursa’da arabaların arasında süslü otomobillerin önüne geçen çocuklar, bahşiş alana kadar ise sürücüleri ve düğün sahiplerini çileden çıkartıyor. Üstü açık bir otomobili gelin arabası yapan damat şehir turu atarken, çocukların bahşiş almaya çalışmasına sinirlendi.

Otomobili bırakmak istemeyen çocuğu korkutmak isteyen damat, ilk seferinde başarılı olamadı. Daha sonra ayağa kalkan damat, vurur gibi yaptığı çocuğu korkutmayı başardı.

Bahşiş alamayan çocuk daha sonra gözden kayboldu.

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