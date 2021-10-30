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Ekonomi Dalyan narında verim de fiyat da yüksek
Ekonomi

Dalyan narında verim de fiyat da yüksek

Muğla’da hasadın başladığı eylül-ekim döneminde kilogram fiyatı dalında 3 liraya kadar çıkan narda rekoltenin yüksek olması üreticiyi sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 19:23:00 -
Dalyan narında verim de fiyat da yüksek

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, hem yurtiçinden hem de yurtdışından ürüne talebin yoğun olduğunu aktardı.

Kentte nar rekoltesinin bu yıl 100 bin ton olduğunu belirten Çöllü, fiyatların da yüksek seyrettiğini dile getirdi. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde nar hasadının sürdüğünü söyleyen Çöllü, şöyle dedi:

“Bölgemizde 70-80 bin ton civarında rekolte gerçekleşiyor. Sofralık ve sıkmalık olarak yetiştirilen ürünlere bu yıl ilgi oldukça iyi. Fiyat olarak da bahçede 3 lira ortalamasında alıcı buluyor. Geçen yıl 40 bin ton rekolte gerçekleşirken fiyatlar da tarlada 2 liradan gitti. Üreticilerimiz bu yılki rekolte ve fiyatlardan memnun. İhracat olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna ve Rusya’ya ürün gönderiliyor.”

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