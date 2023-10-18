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Aktüel “Dallas Diyanet Camii” ibadete açıldı
Aktüel

“Dallas Diyanet Camii” ibadete açıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 17:54:00 -
"Dallas Diyanet Camii" ibadete açıldı

ABD’nin Teksas eyaleti Dallas şehrindeki “Dallas Diyanet Camii”, düzenlenen törenle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ülkedeki 35’inci cami olarak ibadete açıldı.

Caminin açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Houston Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Doç. Dr. Bilal Baş, Türk Amerikan Diyanet Vakfı (TARF) Dallas Şubesi Başkanı Kemal Üstün ve Müslüman toplum üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun, kurumun yurt dışı ve yurt içinde çok farklı kategorilerde yaptığı hizmetleri ve ABD Müslümanları ile yapabilecekleri ortak çalışmaları anlattı.

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