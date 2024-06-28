Dalış tutkunları Van Gölü’nde keşifte

Van Gölü, son zamanlarda keşfedilen batık gemiler, mikrobiyalitler (Van Gölü mercanları), tarihi yapıların kalıntıları ve inci kefalleriyle dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor. İlçede dalış turizminin gelişmesi amacıyla 2 yıl önce açılan Adilcevaz Dalış Okulu’nda, hem dalış eğitimi veriliyor hem de kentte gelen dalış tutkunları için tanıtım dalışları düzenleniyor. Dalışseverler, uzman dalgıçlar eşliğinde farklı noktalarda gerçekleştirdikleri dalışlarla suyun altındaki tarihi kalıntıları, batık gemileri, mikrobiyalitleri ve inci kefallerini görme fırsatı buluyor.

Gölün derinliklerinde eşsiz bir dalış deneyimi yaşayan dalış tutkunları, yaptıkları paylaşımlarla da Van Gölü’ndeki dalış turizminin gelişmesine katkı sunuyor. Yukarı Deniz Derneği Başkanı ve dalgıç Cumali Birol, sezonu açtıkları dalış okulunda tanıtım ve eğitim dalışlarıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Okula gelen dalış tutkunlarıyla Van Gölü’nde tanıtım dalışı gerçekleştirdiklerini, yakında eğitimlerin de başlayacağını bildiren Birol, “Gençlerimizin, öğretmenlerimizin, doktorlarımızın, hemşerilerimizin bu dalışlara ihtiyacının olduğunu gördük. 2 yıl önce dalış okulunu açtık. Büyük bir ilgi var. Özellikle öğretmenlerden talep alıyoruz” dedi.