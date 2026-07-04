Dalin Resim Yarışması'na 26 bin başvuruyla rekor katılım!

43 yıllık geçmişiyle ebeveynlerin ve çocukların güvenilir yol arkadaşı Dalin, çocukların yaratıcılığını görünür kılmayı sürdürüyor. İlk kez 40 yıl önce hayata geçirilen ve yıllar içinde gelenekselleşen Dalin Resim Yarışması, 2026 yılında da 5-12 yaş aralığındaki minik sanatçılara 'Civciv rüyasında ne gördü?' temasıyla kendilerini çizimleriyle ifade etme fırsatı sundu. Dalin Resim Yarışması 2026’ya, Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya’dan, 26 binin üzerinde rekor başvuru gerçekleşti.

Sergi iki ay boyunca ziyaretçilerle buluşacak

Dalin, bu özel yarışmanın ödül törenini 22 Haziran Pazartesi akşamı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde (MSGSÜ İRHM) gerçekleştirdi. Ödül törenine Türkiye’nin farklı şehirlerinden yarışmaya katılan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra müze temsilcileri, jüri üyeleri ve Dalin yöneticileri katıldı. MSGSÜ Resim ve Heykel Bölümü öğretim görevlilerinin yer aldığı jüri tarafından titizlikle seçilen 20 eserin sahibi, düzenlenen törenle ödüllerini MSGSÜ İRHM ile Dalin yetkililerinin elinden aldı. Ödül alan 20 minik sanatçının hayal dünyasını yansıtan resimleri, iki ay boyunca MSGSÜ İRHM’nde sergilenmeye devam edecek.

"Bu gecenin en güzel tarafı tam da bu.”

Kopaş Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi, Dalin Kreatif Sanat Yönetmeni ve Pazarlama Direktörü Neslihan Karaağaç, törende yaptığı konuşmada çocukların eserlerini Türkiye’nin en önemli sanat kurumlarından birinde görünür kılabildiklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karaağaç konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat vizyonuyla kurulan bu müzenin duvarları yıllardır çok değerli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yaptı. Bu akşam ise aynı duvarlarda çocuklarımızın eserleri yer alıyor. Bence bu gecenin en güzel tarafı tam da bu.

Çünkü biz çocukların yalnızca ödüllendirilmesini değil, kendilerini ifade edebilecekleri alanlar yaratmayı önemsiyoruz. Bugün açılışını hep birlikte yaptığımız ve iki ay süreyle açık kalacak sergimizin ise sadece yarışmaya katılan çocuklarımıza değil, müzeyi gezecek binlerce çocuk ve ziyaretçi için de büyük bir ilham kaynağı olmasını umuyoruz.”

300 Çocuğa Teknolojiden Sanata Rengârenk Ödüller

Konuşmasında çocukların tuvallerinde en çok uzay, dinozorlar, anne kucağı ve masal kahramanlarına yer verdiğini ifade eden Karağaç, bu yıl en yüksek katılımın da 7-10 yaş grubundan geldiğini de sözlerine ekledi.

Toplamda 300 çocuğun ödüllendirildiği yarışmada büyük ödülü kazanan ilk 20 isim, 10 PlayStation ve 10 Monster oyun bilgisayarının sahibi olurken; diğer kazanan çocuklar da gelişimlerini ve keyifli vakit geçirmelerini destekleyecek bisikletler, akıllı çocuk saatleri, tabletler, kulaklıklar ve Lego hediye çekleri almaya hak kazandı.