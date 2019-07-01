0553 313 94 23

Dalgıçlar daldı! Tonlarca atık çıkarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde 2 ton atık çıkarıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
Dalgıçlar daldı! Tonlarca atık çıkarıldı

Datça Liman Başkanlığı öncülüğünde 9 gönüllü dalgıç, Kumluk plajı açıklarında deniz dibini temizledi.

Çalışma sonucunda denizden çıkarılan aralarında şemsiye ve levhanın da bulunduğu atıklar çevre bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla sahilde bir süre sergilendi. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar daha sonra geri dönüşüm için Datça Belediyesi ekiplerince traktöre yüklendi.

Datça Liman Başkanı Selçuk Arslan, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda deniz dibinden 2 ton civarında atık çıkarıldığını söyledi.

Denizleri temiz tutmanın bir vatan borcu olduğunu dile getiren Arslan, "Katılım sağlayan duyarlı vatandaşlara teşekkürler. Amacımız sembolik bile olsa konuyu gündeme taşımak. Önümüzdeki günlerde çok daha daha geniş katılımlı ve kapsamlı deniz dibi temizliği yapmak istiyoruz" dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
  1. Datça Liman Başkanlığı
  2. Kumluk plajı
  3. Datça Liman Başkanı Selçuk Arslan
  4. Muğla
  5. Datça Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar sert düşüş! İşte son rakamlar
    1. Dolar sert düşüş! İşte son rakamlar
    2. Bozüyük Akçapınar Köyünde “Birlik..
    3. 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Topçu’nun..
    4. Türkiye’nin en büyük avcı festivali..
    5. Kabil’deki patlamada yaralı sayısı..
    6. Servetiye Cephesi şehitleri dualarla..
    7. (Özel) Annesinin elini bırakıp yola..
    8. Ergenekon davasının tutuklu sanıkları..
    9. Mersin'de orman yangını
    10. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    11. Geleceğin girişimcileri Düzce Çocuk..
    12. Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a..
    13. Evkur Yeni Malatyaspor Bolu’da toplandı
    14. Ergenekon davasının tutuklu sanığı..
    15. Korkunç rakam! Suriye'de bin 864 sivil..
    16. Ergenekon davasında, tüm sanıkların..
    17. Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar..
    18. Fuat Oktay, Orgeneral Güler ve..
    19. İran uranyum sınırını aştı
    20. ’Mor Yaşam’ ile 789 adet hijyen paketi..
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor