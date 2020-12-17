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Ekonomi Dalgalı kur devam edecek! Enflasyonu düşürmek için gerekli her adım atılıyor
Ekonomi

Dalgalı kur devam edecek! Enflasyonu düşürmek için gerekli her adım atılıyor

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, döviz tarafında dalgalı kurun devam edeceğini ve enflasyonu düşürmek için çalışmaların süreceğini dile getirdi. Ağbal ayrıca faizlerde sadeleştirmeye gidileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:07:00 -
Dalgalı kur devam edecek! Enflasyonu düşürmek için gerekli her adım atılıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, ‘2021 Yılında Para ve Kur Politikası’ tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal’ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Fiyat istikrarı vurgusu

TCMB’nin görevi ve gayesi fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Kurum olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını kalıcı hale getirdiğimizde hem verimlilik ve rekabet gücü hem de yatırım ile üretim artacaktır.

Hatırlanacağı üzere Türkiye’de ekonomik faaliyet mart ayı itibarıyla zayıflamaya başladı. TCMB, bu dönemde faiz indirimlerine gitti. Ayrıca kapsamlı likidite tedbirlerini uygulamaya koydu.

Kararlılık mesajı

Ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Enerji ve tütün grupları tüketici enflasyonunu sınırladı. Haliyle yılın 10 ayında enflasyon yüzde 12 civarında yatay bir seyir izledi.

Verileri ele aldığımızda enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler söz konusu. Bu durum 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılıyor.

Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı oluşana kadar sıkı duruş sürdürülecektir.

Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korunuyor. Para politikası duruşumuzu enflasyonun seyri bakımından belirlenen orta vadeli patikayla uyumlu biçimde uygulayacağız.

Hedefi yakalayacağız

Enflasyonda 2021 yılı sonu için yüzde 9.4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz. Önümüzdeki dönemde parasal sıkılık düzeyini bu hedefi temel alarak belirleyeceğiz ve uygulayacağız. l 2021 yılında para politikası sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacaktır.

Temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacaktır. Faiz koridoru ile Geç Likidite Penceresi para politikası aracı olarak kullanılmayacaktır.

Likidite araçları kullanılacak

2021 yılında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda TL ve döviz likidite araçlarını etkin bir şekilde kullanacağız.

Önümüzdeki dönemde swap işlemlerine devam edilecektir. Swap imkânı kullanımının yıl içinde piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabileceği öngörülmektedir.

Önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru uygulamasına devam edilecektir. Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep koşullarında oluşacaktır. TCMB tarafından kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alımı veya satımı yapılmayacaktır. Kurlarda aşırı dalgalanmalar görüldüğünde ise alış ya da satış müdahalesinde bulunulacaktır.

2021'de 12 toplantı

Para Politikası Kurulu (PPK) 2021 yılında 12 tane toplantı yapacaktır.

Temel iletişim araçlarımız PPK duyuruları ve enflasyon raporlarıdır. Paydaşlarla etkileşimin artırılması iletişim politikası önceliklerimizden birisi olacaktır. Teknik içerikli toplantılarımız ise sürecektir.

Rezervelerimizi arttıracağız

Döviz alım ihalelerini arz ve talebe göre belirleyeceğiz.

Belirli plan dahilinde döviz rezervlerini arttıracağız.

Ocak ayıyla beraber şeffaflık adımları atmış olacağız.

TCMB olarak piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son bir ayda yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye yönelik para girişlerinde önceki yakın vadeye göre yukarı yönlü bir gelişme olduğunu gözlemliyoruz.

Öbür yandan Türkiye’de dalgalı kur rejimi uygulanmaktadır. Döviz kurun seviyesi piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmektedir. Merkez’in herhangi bir şekilde enflasyon hedeflemesi rejimi içinde kur hedefi ve kur seviyesine ilişkin bir değerlendirmesi olmaması gerekir. Yaklaşımımız bu şekildedir.

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