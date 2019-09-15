Dalgalar arasında can pazarı Zonguldak’ta dalgalı olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Zonguldak’ta dalgalı olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Yayla Mahallesi Liman arkasında meydana geldi. Havanın kötü olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dakikalarca dalgaların arasında yaşam savaşı veren 2 kişiyi uzun uğraşlar sonucunda Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Boğulma tehlikesi geçiren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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