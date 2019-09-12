Dalaman’daki kazaya karışan 2 sürücü tutuklandı

Dalaman’da meydana gelen 1 öğrencinin hayatını kaybettiği 18 öğrencinin ise yaralandığı trafik kazasında gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Atakent Kavşağında meydana gelen trafik kazasının ardından 48 S 5561 plakalı okul servisi sürücüsü Şeref A. ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 48 EG 985 plakalı kamyonu kullanan Cumhur K. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İki sürücü gözaltındaki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edildi. 18 öğrencinin yaralandığı, 1 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın sürücüleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eşen Cezaevi’ne gönderildi.

- Olay

Özel bir kolejde eğitim gören öğrencileri taşıyan Şeref A. yönetimindeki minibüs, Atakent kavşağında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Cumhur K. idaresindeki kamyon ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası yolcu minibüsünde bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi. 19 yaralı 112 ekipleri tarafından Dalaman ve Ortaca’daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan, Mestan Metehan D., İrem P., Asya Ç., Kağan Çağrı C., Gülçin A., Sıla K., Ortaca Devlet Hastanesi’ne, Efekan A., Berfin Ş., Beyza Mina G., Sevval D., Osman Talha K., Yücelen Hastanesi’ne, Gökhan G., Uğur K., Çağhan Ö., Nehir K., Şahin G., Emre Can E., Selami G., Ayşegül Korkut Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Uğur K., ve Ayşegül Korkut, Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Fethiye’ye sevk edilen ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ayşegül Korkut hayatını kaybetti.